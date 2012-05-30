تب کریمه کنگو به البرز نرسیده است

سید اصغر برایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تب کریمه کنگو به تهران رسیده است آیا اثرات این بیماری در استان البرز مشاهده شده است یا خیر؟، اظهار داشت: تب کریمه کنگو به استان البرز نرسیده است و هنوز هیچ گونه از اثر این بیماری در استان مشاهده نشده است.

وی گفت: بنده اطلاعی ندارم که تب کریمه کنگو به تهران رسیده است یا خیر ولی به استان البرز نرسیده است.

وی به شهروندان استان البرز توصیه کرد: شهروندان حتماً از گوشت های ممهور به آرم دامپزشکی استان استفاده کنند و همچنین اگر ذبحی دارند به گشتارگاه های استان مراجعه کنند.

وی افزود: نظارت و بازرسی از مراکز عرضه و همچنین کشتارگاه های استان تشدید شده است و خوشبختانه مورد خاصی تا کنون گزارش نشده است.