«تب کریمه کنگو» به اردبیل رسید/ شناسایی اولین بیمار مشکوک

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی اولین مورد از بیماری «تب کریمه کنگو» در اردبیل خبر داد و اظهار کرد: اولین بیمار قطعی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو سال ۱۴۰۲ اردبیل شناسایی شد و تحت درمان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این بیمار آقای ۲۶ سالهای بوده که با سابقه تماس با دام و گزش کنه، شناسایی شده و مورد درمان قرار دارد، گفت: تب کریمه کنگو یک بیماری خطرناک مشترک بین انسان و حیوان است که همه ساله با شروع فصل گرما و فعالیت کنهها در کشور و اکثراً در افرادی که در معرض تماس با دام، خون و ترشحات حیوان آلوده قرار میگیرند و یا افرادی که توسط کنه مورد گزش قرار میگیرند، مشاهده میشود.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با تاکید بر رعایت نکات لازم برای پیشگیری از ابتلاء به این بیماری تصریح کرد: خرید گوشت باید از قصابیهای معتبر صورت گرفته و باید از خرید و استفاده از گوشتهایی که در کنار جادهها، کشتار و عرضه میشوند و همچنین ذبح دام در منزل، جداً خودداری کرد.
جعفرزاده با اشاره به اینکه انجماد گوشت سبب از بین رفتن ویروس سی. سی. اچ. اف نمیشود، خاطرنشان کرد: گوشتهای مشکوک باید به مدت ۲۴ ساعت و جگر، کلیه و قلب به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۲ تا ۴ درجه یخچال نگهداری شده و از مصرف بلافاصله گوشتهای تازه خودداری شود.
وی بیان کرد: از عموم هم استانیها درخواست میشود در صورت بروز علائم اولیه سرماخوردگی شامل تب، لرز، آبریزش از بینی، درد بدن و یا مشاهده خونریزی غیر عادی متعاقب تماس با دام و یا گزش کنه، بلافاصله به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند.
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