اختصاص 8 میلیارد ریال به طرحهای حوزوی ارومیه/ کمبود روحانی مشکل اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از روند احداث پروژه های عمرانی حوزه علمیه امام خامنه ای و الزهرای ارومیه با بیان اینکه برای تسریع در احداث حوزه های علمیه برادران و خواهران ارومیه 8 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داد، افزود: این طرحها تا پایان سال 91 به بهره برداری رسیده و در اختیار طلاب و روحانیون قرار می گیرند.

وی با اشاره به افزایش میزان سرمایه گذاریها در حوزه عمرانی آذربایجان غربی ضمن ابراز نارضایتی از روند احداث این دو پرو‍ژه، اظهار داشت: پیشرفت کار این دو پروژه نسبت به اعتبارات اختصاصی قابل قبول نبوده و پیمانکاران باید با تسریع در روند اجرای کار، این دو پروژه را تا پایان امسال به اتمام برساند.

استاندار آذربایجان غربی، کمبود تعداد روحانی در مساجد روستاها را از دغدغه های اصلی استان عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به علاقمندی بسیاری از جوانان برای تحصیل علوم دینی، تکمیل دو حوزه علمیه الزهرای خواهران وامام خامنه ای برادران ارومیه می تواند در بهبود زیر ساخت های دینی و مذهبی استان موثر باشد.

اجرای پروژه حوزه علمیه امام خامنه ای برادران ارومیه از سال 87 آغاز شده و تاکنون با بیش از 20 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، حوزه علمیه امام خامنه ای، در زمینی به مساحت 8500 متر مربع در دست احداث بوده و دارای 12 مدرسه با 96 کلاس و یک سالن آمفی تئاتر 300 نفری است.

حوزه علمیه الزهرای خواهران ارومیه نیز در زمینی به مساحت 4500 متر مربع احداث می شود و تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.