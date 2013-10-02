كمبود روحاني در خراسان شمالي/ مبلغان بومي كبوتران حرم شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، روحانيان و مبلغان مذهبي از ديرباز نقشي مهم در حوزه هاي مختلف زندگي مردم در ايران اسلامي داشته اند.

آنها در طول سال ها به عنوان رسانه هايي زنده تاثير بسزايي در مذهب و فرهنگ مردم داشته اند، تاثيري كه در حال حاضر هم با وجود افزايش ابزارهاي اطلاع رساني و آموزش دهي، نه به اندازه قبل، اما همچنان قدرتمند باقي است و نشانه هاي اين تاثيرگذاري قوي نيز هر از چند گاهي در گذرها و پيچ هاي تاريخي مختلف ديده مي شود.

وجود روحانيان و مبلغان اسلامي در جوامع روستايي و شهري علاوه بر رفع مسائل و مشكلات ديني مردم، سبب كنترل ناهنجاري هاي اجتماعي، رفع كاستي هاي فرهنگي، ممانعت از گسترش افكار انحرافي و فعاليت فرق ضاله و ... مي شود.

مسئله كمبود روحاني در كشور چند سالي است كه از سوي متوليان ديني و فرهنگي بيان مي شود و برنامه هايي نيز براي رفع اين مشكل طراحي و برخي نيز اجرا شده است.

در حالي كه هم اكنون 43 هزار روحاني در كشور فعاليت مي كنند؛ گفته شده براي رفع نياز مساجد، ادارات و مدارس، كشور با کمبود 80 هزار روحانی مواجه است.

اگر چه كمبود روحاني تقريبا در تمامي استان هاي ايران صادق است اما بنا بر آمارهاي اعلام شده اين كمبود در خراسان شمالي با توجه به جمعيت و شمار روحانيان فعال، به نسبت ساير استان ها بيشتر به چشم مي خورد.

كمبود روحاني در خراسان شمالي

استان خراسان شمالي در شمال شرق كشور با 867 هزار نفر جمعيت داراي هجده شهر و بيش از 850 روستاي داراي سكنه است.

در کل این استان هزار و 173 باب مسجد دایر است که از این تعداد 200 مسجد در نقاط شهری و مابقی در مناطق روستایی واقع شده اند.

بنا بر آمار اداره كل تبليغات اسلامي خراسان شمالي هم اكنون در اين استان در مجموع 800 روحاني در سمت ها و مسئوليت هاي مختلف وجود دارند و اين در حالي است كه در بيش از 850 روستاي استان كه تقريبا نيمي از جمعيت خراسان شمالي را در خود جاي داده اند، تنها 196 روحانی در قالب طرح هجرت، استقرار دائم، استقرار موقت، پاره وقت و ... مشغول فعالیت های تبلیغی و ترویجی هستند.

به گفته حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا، از این تعداد 77 روحانی از دفتر تبلیغات اسلامی قم و مشهد به خراسان شمالی اعزام شده اند که این روحانیان به صورت مقطعی و در مقاطع زمانی یک ماهه، دو ماهه، پنج ماهه و یا شش ماهه برای فعالیت های تبلیغی به مساجد شهرها و روستاهای استان می روند.

اين مسئول اظهار کرد: علاوه بر این هم اکنون 119 روحانی نیز در قالب طرح هجرت در روستاهای خراسان شمالی استقرار دارند که از این تعداد 54 روحانی در روستاهای استان استقرار کامل و 50 روحانی هم استقرار نیمه وقت دارند.

وی اضافه کرد: همچنین از این تعداد 15 روحانی نیز به صورت خوداستقراری، فعالیت های تبلیغی و ترویجی را در روستاهای استان انجام می دهند.

وی با یادآوری اینکه لازم است روحانی علاوه بر مناسبتهاي ديني و مذهبي، در تمامی روزهای سال در مساجد استان حضور داشته باشد، اظهار داشت: به علت کمبود روحانی در خراسان شمالی، علاوه بر این که بسیاری از مساجد در این استان فاقد روحانی هستند، در مناسبتهاي ديني و مذهبي نیز نياز استان از طريق حوزه‌هاي علميه قم و مشهد تأمين مي‌شود.

به گفته وی خراسان شمالی کمبود جدی روحانی دارد به گونه ای که هم اکنون شمار زيادي از مساجد، اداره‌ها و مدارس استان متقاضي اعزام روحاني هستند؛ اما اداره کل تبليغات اسلامي خراسان شمالی نمي‌تواند به این درخواست ها پاسخ مثبت دهد.

روحانیان بومی خراسان شمالی کبوتر حرم شده اند!

حجت الاسلام روحانی نیا عنوان کرد: در حالی که استان از کمبود روحانی رنج می برد بسیاری از روحانیان بومی خراسان شمالی اقامت در مشهد و قم را پیشه کرده اند.

به گفته وی در حال حاضر هزار و 236 روحانی بومی خراسان شمالی مقیم قم و مشهد هستند که از این تعداد 868 روحانی در قم و 368 روحانی نیز در مشهد مقدس ساکن شده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با تأکید بر این که باید زمینه های بازگشت این روحانیان به استان فراهم شود، افزود: تقويت حوزه‌هاي علميه خراسان شمالی و ارتقای سطح تحصیلی این مدارس دینی، بسترسازي و تمهيد مقدمات براي حضور روحانيان، كمك و پشتيباني مسؤولان استان و تخصيص اعتبارات لازم از جمله راهكارهاي تقويت حضور روحانيان در خراسان شمالي است.

وی ارتقای سطح آموزشی حوزه های علمیه استان و احداث خانه های عالم در 117 روستای خراسان شمالی را از جمله اقداماتی برشمرد که تاکنون برای ترغیب بازگشت روحانیان به استان انجام شده است.

به گفته حجت الاسلام روحانی نیا تا سال گذشته تحصیل طلاب در حوزه های علمیه خراسان شمالی تا سطح یک و پایه شش امکان پذیر بود اما با اقدامات و تلاش های صورت گرفته، امسال امکان تحصیل طلبه ها تا سطح دو و پایه هشت در مدارس علمیه استان فراهم شده است.

البته اين در حالي است كه اكنون در چهارده حوزه علميه برادران و خواهران خراسان شمالي تنها كمي بيش از هزار طلبه در سطوح مختلف مشغول تحصيل هستند.

حرمت دريافت سهم امام از سوي روحانيان عافيت طلب

چندي پيش رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در همايش نكوداشت آيت الله حبيب الله مهمان نواز كه سي ام مرداد ماه امسال در بجنورد برگزار شد، به انتقاد از روحانياني پرداخت كه از علم و آموزه هاي فراگرفته خود در جهت ارشاد و راهنمايي مردم استفاده نمي كنند.

حجت الاسلام سیدرضا تقوی در اين مراسم عنوان كرد: روحانياني كه با توقف در حوزه های علمیه، فعالیت های ترویجی در بین مردم را انجام نمی دهند بايد بدانند كه دريافت سهم امام از سوي آنها حرام است.

وي روحانیانی که با استفاده از سهم امام تحصیل مي كنند اما پس از كسب آموزه هاي ديني كبوتر حرم مي شوند و قبول نمي كنند براي فعاليت هاي تبليغي و ترويجي به روستاها و شهرها بروند را مصداق بارز عالمان بي عمل دانست.

حجت الاسلام تقوي با بيان اين كه این افراد جواب خدا را چه می دهند؟، افزود: در حالی که بسیاری از شهرها و روستاهای ما نياز به مبلغ و و روحانی دارند چرا برخي از روحانيان بومي استان هاي كشور گوشه عزلت در حوزه هاي علميه قم و مشهد گزيده و به دنبال نشر علوم ديني و ترويج آموزه هاي مذهبي نمي روند.

مناسبت هاي مذهبي و كمبود روحاني در خراسان شمالي

تقريبا در تمامي مناسبت هاي مذهبي شاخص، حدود 800 الي 900 روحاني به مساجد شهري و روستايي خراسان شمالي اعزام مي شوند.

بر اساس اعلام اداره كل تبليغات اسلامي استان بيش از نيمي از اين تعداد، روحانيان اعزامي از حوزه هاي علميه قم و مشهد هستند كه تنها براي مناسبت هاي خاص به اين استان هجرت مي كنند و پس از اتمام برنامه ها نيز كوله بار بازگشت خود را مي بندند.

علاوه بر كمبود روحاني در مساجد، مدارس و ادارات خراسان شمالي نيز با كمبود روحاني مواجه اند به گونه اي كه چندی پیش جمشید عین بیگی، مدير آموزش و پرورش بجنورد از کمبود ائمه جماعت روحاني براي اقامه نماز در مدارس اين شهرستان خبر داده بود.

وی در ديدار با حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد اظهار کرده بود كه اولياي دانش آموزان درخواست حضور روحاني در مدارس را دارند اما اكنون بسياري از مدارس استان، روحاني براي اقامه نماز و ساير فعاليت هاي مذهبي ندارند.

عين بيگي با اشاره به اين كه حضور روحاني سبب ترويج آموزه هاي ديني و مذهبي در بين دانش آموزان مي شود، اظهار اميدواري كرده بود كه اين نقيصه در سال تحصيلي جاري با رفع مشکل بودجه حضور روحانيان در مدارس برطرف و تفاهم نامه حوزه علميه و آموزش و پرورش در بعد فعاليت هاي ديني با همکاري استانداري و دفتر امام جمعه شهرستان اجرا شود.