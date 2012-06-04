جزئیات ربوده شدن بازرگان چینی برای آزادی مرد اعدامی

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر اردیبهشت ماه امسال نماینده یک شرکت بازرگانی با مراجعه به اداره آگاهی تهران از ربوده شدن یکی از بازرگانان چینی شرکت خبر داد.

او در شکایت خود گفت: بازرگان چینی دیروز در مسیر شرکت به خانه از سوی افرادی ناشناس ربوده شده و آدم ربایان او را تهدید به مرگ کرده اند.

پس از این شکایت پرونده در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت و ماموران برای دستگیری آدم ربایان و آزادی تبعه چینی تجسس ها را آغاز کردند. تیم پلیسی برای شناسایی هویت آدم ربایان و انگیزه آنها از این گروگانگیری وارد مذاکره با آنان شدند.

مرد گروگانگیر در تماس های خود اعلام کرد برادرش به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و پس از محاکمه به اعدام محکوم شده است. او سپس برای آزادی گروگان خود خواستار آزادی برادر اعدامی خود از زندان شد. مرد گروگانگیر تهدید می کرد اگر پلیس به درخواستش عمل نکند تبعه چینی را به قتل می رساند.

با توجه به حساسیت موضوع با دستور سرهنگ محمدیان – رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ- پرونده در اختیار تیم معاونت جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت. کارآگاهان در جریان بررسی های خود پی بردند ، دو برادر مرد اعدامی به نام های محمدحسن و روح الله این گروگانگیری را طراحی و اجرا کرده بودند.

سرانجام پس از 16 روز عملیات پلیسی مخفیگاه گروگانگیران در یک ویلا در حوالی شهرستان ساوجبلاغ شناسایی شد و کارآگاهان روز جمعه آنجا را به محاصره خود درآوردند.

دو مرد گروگانگیر وقتی خود را در محاصره پلیس دیدند اسلحه های خود را روی سر گروگان گذاشته و تهدید می کردند اگر پلیس آنجا را ترک نکند بازرگان چینی را می کشند.

ماموران در ابتدا با اقدامات روانی سعی کردند گروگانگیران را راضی به تسلیم کنند اما دو برادر شرور حاضر به تسلیم خود و رهایی گروگانشان نشدند.

به دلیل اینکه هر لحظه احتمال قتل گروگان می رفت ماموران وارد عمل شده و در یک درگیری مسلحانه روح الله را کشته و محمدحسن را نیز زخمی کردند.گروگان چینی نیز از دستان آنها رها شد. در بازرسی مخفیگاه آنها نیز دو قبضه کلت کمری کشف شد.

در حال حاضر تحقیقات در این زمینه در اداره آگاهی تهران ادامه دارد.