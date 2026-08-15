به گزارش خبرگزاری مهر،، وال‌ استریت ژورنال به نقل از این مقام آمریکایی گزارش داد که رئیس‌ جمهور آمریکا هیچ‌گونه گفت‌وگوی جدی با مشاورانش درباره طرح ادعای تصاحب تنگه هرمز نداشته و سخنان او در تجمع انتخاباتی «لانگ‌آیلند» فاقد وجاهت سیاسی است.

این عقب‌نشینی در حالی صورت می‌گیرد که کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، با تقبیح این اظهارات مضحک در صفحه شخصی خود نوشت: «تنگه هرمز را نه با توییت، نه با ناو هواپیمابر و نه با سخنرانی انتخاباتی نمی‌توان تصاحب کرد. ایران نه از تهدید می‌هراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب می‌شود.»