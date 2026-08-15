  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۴۱

عقب‌نشینی کاخ سفید از لاف‌زنی ترامپ درباره تنگه هرمز

عقب‌نشینی کاخ سفید از لاف‌زنی ترامپ درباره تنگه هرمز

در پی واکنش‌های قاطع به ادعای دونالد ترامپ مبنی بر اعلام تنگه هرمز به عنوان «قلمرو آمریکا»، یک مقام ارشد کاخ سفید اعتراف کرد که این اظهارات صرفاً یک شوخی بوده و سیاست رسمی دولت واشنگتن نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر،، وال‌ استریت ژورنال به نقل از این مقام آمریکایی گزارش داد که رئیس‌ جمهور آمریکا هیچ‌گونه گفت‌وگوی جدی با مشاورانش درباره طرح ادعای تصاحب تنگه هرمز نداشته و سخنان او در تجمع انتخاباتی «لانگ‌آیلند» فاقد وجاهت سیاسی است.

این عقب‌نشینی در حالی صورت می‌گیرد که کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، با تقبیح این اظهارات مضحک در صفحه شخصی خود نوشت: «تنگه هرمز را نه با توییت، نه با ناو هواپیمابر و نه با سخنرانی انتخاباتی نمی‌توان تصاحب کرد. ایران نه از تهدید می‌هراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب می‌شود.»

کد مطلب 6916663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سلام.ناشناس IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ای مگس(ای سگ زرد وحشی) عرصهٔ سیمرغ نه جولانگه توست . عرض خودمیبری وزحمت مامیداری.(شتردرخواب بیندپنبه دانه) گهی لپ لپ خوردگه دانه دانه)تمام اینکه این سگ زرد وحشی عصیانی وبهم ریخته وپارس میکنه ازنظرعلمی ازعجزوناتوانی در برابر ملت شجاع وقهرمان ومقاوم ایران سربلنداست. بفرمودهٔ شهید بهشتی عزیز.(ای آمریکا)ای سگ زردوحشی قمارباز ازدست ماعصبانی باش وازاین عصبانیت بمیر(بدرک واصل شو) مرگ برآمریکاواسقاطیل و انگلستان وآل سقوط

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه