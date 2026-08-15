به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سبأ»، حملات توپخانهای ارتش عربستان سعودی به مناطق مسکونی در استان صعده واقع در شمال یمن ادامه دارد.
بنا بر این گزارش، مناطق مسکونی در شهرستان مرزی «باقم» در شمال غربی استان صعده، هدف گلولهباران توپخانهای عربستان قرار گرفت. همچنین گزارش شده است که روز پنجشنبه روستاهای مسکونی در منطقه «غور المشواط» در شهرستان مرزی «غمر» در غرب همین استان، هدف حملات مشابهی بوده است.
این تجاوزات که از زمان هدف قرار دادن فرودگاه بینالمللی صنعا در ماه ژوئیه تشدید شده، همزمان با محاصره مداوم مردم یمن صورت میگیرد. در سوی مقابل، نیروهای مسلح یمن بر اساس سیاست «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید»، اقدام به مقابلهبهمثل کردهاند.
نیروهای مسلح یمن اخیراً عملیاتی را علیه مواضع حامیان عربستان در «المخا» انجام داده و تأسیسات شرکت آرامکو در «نجران» را نیز با استفاده از پهپاد هدف قرار دادند.
دولت صنعا با تأکید بر آمادگی کامل برای پاسخ به این تجاوزات، اعلام کرده است که عملیات میدانی و اعمال ممنوعیت دریانوردی برای کشتیهای سعودی در دریای سرخ، پاسخی مشروع به نقضهای مکرر ائتلاف متجاوز تا زمان تحقق خواستههای ملت یمن است.
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