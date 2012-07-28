محمدرضا طاهری تهیه‌کننده "زندگی به سبک جهادی" درباره روند تولید این مجموعه مستند به خبرنگار مهر گفت: تا پایان سال گذشته 40 قسمت از مجموعه را آماده کردیم و تیم تولید ما در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند. اما سال 90 تنها پنج قسمت از کار روی آنتن رفت.

وی در توضیح مستندی که در خصوص منطقه قلعه گنج ساخته است، افزود: در روستاهای زیادی با سختی کار می‌کنم. گاهی ماشین خراب می‌شود، شاسی می‌خوابد یا در راه مجبور به درگیری با اشراری می‌شوم که مزاحم نوامیس مردم در منطقه هستند. با این حال مردم ما را نماینده خود می‌دانند و از دید اشرار دشمن هستیم. اخیرا که به قلعه گنج رفته بودم هم شایعه شد مرا کشته‌اند!

خدمات حاج عبدلله والی در بشاگرد

این مستندساز با اشاره به حضور مرحوم حاج عبدالله والی در بشاگرد، اظهار کرد: ایشان سال 84 فوت کرد و من درباره زندگی‌اش مستندی ساخته‌ام. او 30 سال پیش وارد بشاگرد شرقی در شمال شرق استان هرمزگان شد و آنجا را آباد کرد.

طاهری تصریح کرد: با این حال گروه و یاران شهید آوینی راه رسانه‌ای را به این منطقه باز کردند و امروز به برکت حضور حاج عبدالله والی از این منطقه دکتر و مهندس و طلبه و تحصیل کرده بیرون می‌آید. او به مردم گفته بود از امام خمینی(ره) حکم دارد اما این حکم در واقعی لفظی بود و ایشان تنها به سفارش حضرت امام(ره) که فرموده بودند بروید و سربازان امام زمان پرورش دهید، عمل می‌کرد و به این منطقه آمده بود.

وی با بیان اینکه نخستین‌بار در سال 86 به قلعه گنج در جنوب کرمان و نزدیک بشاگرد شرقی رفته است، ادامه داد: زمانی که مستندسازی در این منطقه را آغاز کردیم هم هیچ کس این منطقه را نمی‌شناخت. گروه مستندسازی ما گرچه برخی آماتور بودند اما حضور در آن منطقه دل و جگر می‌خواست و ما همگی عاشقانه کارمان را دوست داشتیم. با این حال پخش مستند نیز همزمان با سریال حضرت یوسف شد و مظلوم ماند.

طاهری با اشاره به اینکه همزمان با انجام فعالیت سازندگی توسط گروه‌های محبین‌الائمه و آل یاسین، به ساخت مستند پرداختند، یادآور شد: بشاگرد یکی از معدود مناطقی است که در صورتی که مریض بدحال داشته باشد، به دلیل مسیر صعب‌العبور، هلی‌کوپتر امدادی به آنجا می‌آید. با این حال در کل منطقه یک اورژانس یا ماشین آمبولانس وجود ندارد.

این مستندساز از سختی‌ها و مشقات مردم این منطقه نام برد و اظهار کرد: آبی که مردم این منطقه می‌خورند پر از قورباغه‌های ریزی به نام لولوئک است و به همین دلیل آنها همیشه دل درد دارند و رنج می‌کشند و گریه می‌کنند. مردم این منطقه قاچاقچی هستند اما به نظر من مواد مخدر آنجا حلال است. دولت کپرزدایی بی‌نظیری داشته و در مناطق کپرنشین ساختمان‌سازی کرده و تا دورترین مناطق این اتفاق رخ داده و شامل حال این منطقه هم شده است.

وی گفت: منطقه دیگری به نام رودبار نیز هفت سال است کشف و برق‌کشی شده‌. با آنها که سلام و علیک می‌کردیم فهمیدیم برخی از آنها کر و لال هستند و حرف زدن نمی‌دانند. در روستای دورافتاده کویه فقر بیداد می‌کرد و تنها طلبه‌های مبلغ بودند که به کمک آنها رفتند. با این حال زمانی که می‌خواستند گوسفندی ببرند آن را به سمت قبله می‌گرفتند و زمانی که پرسیدیم چرا گوسفند را به این سمت می‌گیرید، اشاره کردند این سو به سوی عشق است.

سری جدید "زندگی به سبک جهادی" در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای به تهیه کنندگی محمدرضا طاهری از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود.