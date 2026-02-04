آمریکا نیروی نظامی به نیجریه اعزام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، این اقدام نخستین تأیید رسمی درباره حضور نظامی آمریکا در نیجریه به شمار میرود و پس از توافق دو کشور برای تقویت همکاریها در زمینه مبارزه با تروریسم در غرب آفریقا صورت گرفته است.
اندرسون با بیان اینکه تیم آمریکایی اعزامشده «توانمندیهای منحصربهفردی» ارائه میدهد، از اعلام شمار نیروها یا ابعاد مأموریت خودداری کرد.
این تحرک پس از سلسله عملیاتها و حملات مشترک از دسامبر ۲۰۲۵ میان نیروهای نیجریه و آمریکا انجام میشود؛ عملیاتی که گروههای افراطی را در خاک نیجریه هدف قرار داد و به خنثیسازی طرحهای انفجاری در چهار ایالت «سوکوتو»، «زامفارا»، «نیجر» و «کاتسینا» منجر شد.
وزارت خارجه نیجریه نیز از طریق «کیمییِبی ابیینفا» سخنگوی خود اعلام کرد همکاری راهبردی با آمریکا شامل تبادل اطلاعات امنیتی و دیگر اشکال پشتیبانی میشود. این همکاری به طور ویژه دو گروه «بوکوحرام» و «داعش غرب آفریقا» را هدف قرار داده است؛ گروه دوم شاخهای از تشکیلات تروریستی «داعش» به شمار میرود که در روسیه ممنوع اعلام شده است.
گروه «بوکوحرام» از سال ۲۰۰۹ فعالیت خود را در نیجریه آغاز کرد و سپس به کشورهای نیجر، چاد و کامرون گسترش یافت. با وجود موفقیتهای قابل توجه ارتش نیجریه علیه این گروه در سال ۲۰۱۵، این کشور در سال ۲۰۲۴ همچنان در رتبه ششم جهان از نظر تعداد حملات تروریستی قرار داشت.
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