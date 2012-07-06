توافق مدیران خبرگزاری مهر و یونهاپ کره جنوبی بر گسترش روابط خبری دو جانبه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مسکو، "رضا مقدسی" و "پارک جونگ چان" برتبادل مستقیم اخبار و بهره مندی از یکدیگر به عنوان اولین مرجع مستقیم خبری رویدادهای یران و کره جنوبی تاکید داشتند.



مدیر عامل خبرگزاری مهر "رضا مقدسی" همچنین خواستار تقویت محورهای همکاری فی مابین شد.



رئیس خبرگزاری یونهاپ کره نیز ضمن اعلام آمادگی در این خصوص، زمینه های لازم برای توسعه روابط فی مابین را مثبت ارزیابی کرد.



این دو خبرگزاری پیش از این در حاشیه نشستهای تخصصی 2009 اوآنا در تهران تفاهم نامه همکاری منعقد کردند و در سال 2011 به پیشنهاد یونهاپ قرارداد همکاری امضاء نمودند.



دومین اجلاس رسانه های جهان موسوم به "المپیک رسانه ها" صبح امروز با حضور بیش از 300 نماینده ارشد 213 رسانه از 102 کشور جهان در مسکو سران 9 سازمان بین المللی از جمله یونسکو و هیئتی از پارلمان اروپا با پیام "ولادمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه و دبیر کل سازمان ملل "با کی مون" رسما آغاز به کار کرد.



دومین اجلاس جهانی رسانه ها با شعار "رسانه های جهانی: چالشهای قرن 21" به میزبانی خبرگزاری ایتار تاس -- خبرگزاری دولتی روسیه -- فردا وارد نشستهای عمومی خواهد شد.



این اجلاس که با حضور هیئتی از دو خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مهر و ایرنا در مسکو در حال برگزاری است عصر فردا به کار خود پایان خواهد داد.

