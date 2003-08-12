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۲۱ مرداد ۱۳۸۲، ۱۵:۱۸

در فرهنگسراي جوان

جشنواره "شعر مادر " برگزار مي شود

دومين جشنواره سراسري ادبي « شعر مادر » به زودي در فر هنگسراي جوان برگزار مي شود .

به گزارش خبر نگار ادبي "مهر" ،  جشنواره سراسري شعر مادر به منا سبت ميلاد فرخنده بانوي يگانه اسلام و گرامي داشت روز مادر و تقد ير و تشكر از تمامي زنان نمونه سراسر كشور با حضور شاعراني چون عبدالجبار كاكايي، عليرضا قزوه  و حميد رضا شكار سري و شعر خواني شاعران جوان  برگزار مي شود .
شاعران جوان مي توانند با ارايه اشعار خود پيرامون حضرت فاطمه (س) « مادر ياسهاي جوان »، وصف مادر و جايگاه او در جامعه ، در جشنواره شركت كرده و اشعار خود را در روز برگزاري قرائت كنند .
بنابراين گزارش ؛ جشنواره شعر مادر28 مردادماه جاري از ساعت 17 تا 20 در تالار شهيد مطهري فرهنگسراي جوان برگزار مي شود .
کد مطلب 16522

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