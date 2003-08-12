جشنواره "شعر مادر " برگزار مي شود

به گزارش خبر نگار ادبي "مهر" ، جشنواره سراسري شعر مادر به منا سبت ميلاد فرخنده بانوي يگانه اسلام و گرامي داشت روز مادر و تقد ير و تشكر از تمامي زنان نمونه سراسر كشور با حضور شاعراني چون عبدالجبار كاكايي، عليرضا قزوه و حميد رضا شكار سري و شعر خواني شاعران جوان برگزار مي شود .

شاعران جوان مي توانند با ارايه اشعار خود پيرامون حضرت فاطمه (س) « مادر ياسهاي جوان »، وصف مادر و جايگاه او در جامعه ، در جشنواره شركت كرده و اشعار خود را در روز برگزاري قرائت كنند .

بنابراين گزارش ؛ جشنواره شعر مادر28 مردادماه جاري از ساعت 17 تا 20 در تالار شهيد مطهري فرهنگسراي جوان برگزار مي شود .

کد مطلب 16522