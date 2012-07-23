حسن محمدی در گفتگو با مهر درخصوص وضعیت تولید محصول سیب زمینی در کشور اظهارداشت: متاسفانه درحال حاضر سیب زمینی از طرف دولت رها شده است به طوریکه وزارت جهادکشاورزی برای ارائه الگوی کشت و میزان تولید آن هیچ برنامه ای ندارد.

وی افزود: دراین شرایط کشاورزان بدون برنامه و به صورت خودسرانه اقدام به کشت سیب زمینی می کنند به طوریکه به دلیل اشباع بازار داخلی از این محصول مجبور می شوند محصول مازاد بر مصرف خود را از بین ببرند و به دینوسیله خسارت سنگینی را متحمل می شوند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه سیب زمینی کاران ایران با تاکید براینکه اگر این محصول را به درستی مدیریت نکنیم، به منافع و تولید ملی در سال تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی ضربه خواهد خورد، گفت: دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت جهادکشاورزی در راستای ظرفیتهای قانونی که تشکلها دارند و به استناد مواد 6 و 7 قانون افزایش بهره وری باید اختیارات را در این زمینه به ما بدهند.

دورریز 80 هزارتن سیب زمینی درسال 90

محمدی با اشاره به اینکه بین 150 هزارهکتار تا 180 هزارهکتار اراضی زیرکشت سیب زمینی در کشور وجود دارد، گفت: به دلیل بی برنامگی دولت سالیانه بیش از 4.5 میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید می شود و چون مزیت نسبی برای صادرات میزان مازاد برمصرف آن را نداریم و همچنین به دلیل اشباع بازار داخلی بخش اعظمی از تولیدات دور ریخته می شود به طوریکه سال گذشته درحدود 80 هزارتن سیب زمینی دور ریخته شد.

وی با بیان اینکه در مقطعی می توانستیم بازار صادرات سیب زمینی به کشورهای همسایه ای مانندعراق را داشته باشیم، درحالی که متاسفانه در سالهای 86-87 که وارد بازار عراق شده بودیم، وزارت بازرگانی وقت تعرفه صادرات 80 درصدی را برای صادرات این محصول وضع کرد و تولیدکنندگان رغبتی برای صادرات محصولات خود نداشتند وبلافاصله ترکیه وارد بازار بین المللی شد و با اعمال سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان خود بازار عراق را از دست ما گرفت.

به گفته این فعال بخش کشاورزی، متوسط مصرف سرانه هرفرد از سیب زمینی در حدود 45 کیلوگرم در سال است.

وی دربخش دیگری از این گفتگو با ابراز تاسف از اینکه دولت از 4 سال گذشته تاکنون مبلغ 10.5 میلیارد تومان پول کشاورزانی که بابت حق انبارداری محصول خرید تضمینی در سال 87 با آنها قرارداد بسته بودند را پرداخت نکرده است، گفت: در آن مقطع دولت محصول سیب زمینی را در قالب خرید تضمینی از کشاورزان خریداری کرد و به نام آنان بارنامه صادر نمود درحالی که افراد دیگری که در پشت پرده این ماجرا بودند استفاده خود را کردند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه سیب زمینی کاران ایران با بیان اینکه دلالها هرکیلوگرم سیب زمینی را 150 تومان از کشاورزان خریداری و به قیمتی در حدود 500 تومان عرضه می کنند، این سئوال را مطرح کرد که چرا این اتحادیه برای جلوگیری از سوء استفاده دلالها در بخش مرکزی سازمان میادین میوه و تره بار نباید دارای 5 بنک عمده فروشی باشد تا حداقل بتواند با توزیع 500 تن سیب زمینی در روز نیاز پایتخت را با عرضه مستقیم این محصول تامین کند؟

محمدی در ادامه به پیشنهاد دولت مبنی بر پرداخت 50 تومان جایزه صادراتی به ازای صادرات هرکیلوگرم سیب زمینی اشاره کرد و افزود: درشرایطی که وضعیت سیب زمینی بحرانی است و عملا صادراتی صورت نمی گیرد، بهتر است دولت به جای درنظر گرفتن این جایزه صادراتی معادل آن را در قالب بسته حمایتی از تولیدکنندگان ارائه دهد تا کشاورزان بیش از این آسیب نبینند.

لزوم بازنگری در نرخ خریدتضمینی سیب زمینی

وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم سیب زمینی درسال جاری از سوی دولت 152 تومان اعلام شده است، گفت: این درحالی است که نرخ خرید تضمینی هرکیلوگرم سیب زمینی در سال 70 به میزان 90 تومان بوده است و در شرایط فعلی که نرخ تورم، نهاده هایی مثل کود و بذر و همچنین نرخ حاملهای انرژی افزایش چندبرابری پیدا کرده، تنها 82 تومان افزایش یافته است و این نرخ به هیچ وجه با نرخ تمام شده این محصول سنخیتی ندارد.