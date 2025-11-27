احد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان به کاری طاقت‌فرسا و پرهزینه تبدیل شده، اظهار کرد: از دولت درخواست وام ۵۰ میلیارد تومانی با تنفس دوساله داشتم تا بتوانم چرخه تولید را ادامه دهم، اما پاسخ دریافتی تنها ارجاع به سامانه‌ای اشتباه بود که اصلاً وجود خارجی نداشت.

وی با گله از قطعی‌های مکرر برق گفت: در واحد تولیدی ما، هر روز قطعی‌های چندساعته به بهانه تعمیر کابل برق اتفاق می‌افتد و ادامه فعالیت کارخانه را دشوار کرده است. مجبور شده‌ایم برای جلوگیری از توقف کار، موتور برق قوی خریداری کنیم تا بتوانیم حقوق کارگران را به موقع پرداخت کنیم.

این کارآفرین رزنی افزود: موضوع دیگر پرداخت هزینه ترانزیت برق است که فقط از واحدهای صنعتی استان همدان مطالبه می‌شود، در حالی که سایر استان‌ها چنین هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. با وجود اینکه شخصاً هزینه بیمه و نگهداری ترانزیت را پرداخت کرده‌ام، باز هم شرکت برق تهدید به قطع برق کرده است.

محمدی با اشاره به افزایش فشارهای مالیاتی بیان کرد: از دی‌ماه مقرر شده ۸ درصد از هر تراکنش بانکی به عنوان مالیات علی‌الحساب از حساب تولیدکنندگان کسر شود؛ اقدامی که موجب شده بسیاری از کشاورزان ترجیح دهند با تولیدکنندگان زیرزمینی همکاری کنند، زیرا آن‌ها نه مالیات می‌دهند و نه بیمه پرداخت می‌کنند.

این کارافرین برتر شهرستان رزن در خصوص تولید دستگاه‌های خود توضیح داد: دستگاه سورت سیب‌زمینی ساخت داخل، با خدمات پس از فروش دوساله عرضه می‌شود و همین ارائه خدمات، قیمت نهایی را افزایش داده است. متأسفانه برخی مشتریان حاضر به پرداخت هزینه واقعی خدمات نیستند و این فشار مضاعف بر تولیدکننده وارد می‌کند.

محمدی عنوان کرد: در حال حاضر برای تکمیل پروژه ساخت دستگاه مکانیزه برداشت سیب‌زمینی تنها به دو قطعه چشم الکتریکی نیاز داریم که واردات آن از چین حدود چهار میلیارد تومان هزینه دارد و بدون آن پروژه به حالت تعلیق درآمده است.

وی درباره صادرات محصولات ایرانی گفت: دستگاه سورت سیب‌زمینی ساخت ایران در حال حاضر به کشورهای عراق، آذربایجان و اقلیم کردستان صادر می‌شود و ضمن خودکفایی کشور در این حوزه، اشتغال مستقیم ۱۵ نفر و غیرمستقیم ۶۰ نفر را به همراه داشته است.

این کارآفرین تأکید کرد: با هر دستگاهی که صادر می‌شود، دست‌کم بیست شغل پایدار در سردخانه‌ها و مراکز فرآوری ایجاد می‌شود. اکنون بازار داخلی نیز به‌واسطه این فناوری متحول شده و سیب‌زمینی‌های تمیز و بدون لکه به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

محمدی در پایان گفت: حمایت واقعی از کارآفرینان یعنی فراهم‌کردن زیرساخت تولید و تأمین سرمایه در گردش، نه ایجاد سامانه‌های ناکارآمد و وعده‌های تکراری؛ نخبگان و فناوران کشور، به جای شعار، حمایت عملی می‌خواهند.