اعضای فراکسیون قرآن و عترت مجلس با رئیس رسانه ملی دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار رئیس سازمان صداوسیما با فراکسیون قرآن مجلس که در مرکز همایشهای بیناللمللی صداوسیما و با حضور گسترده نمایندگان ملت در فراکسیون قرآن و عترت، برگزار شد، ابتدا معاونان سیما و صدا و مدیر شبکه قرآن صدا گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در حوزه قرآن و ترویج معارف اهل بیت(ع) و نماز در رسانه ملی ارائه کردند.
در این دیدار لاله افتخاری رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی با تشکر از اهتمام رسانه ملی به ترویج قرآن و معارف اهل بیت(ع) دیدگاههای این فراکسیون را در جهت ارتقاء تولیدات قرآنی در صدا و سیما تشریح کرد.
در ادامه این نشست چند تن از اعضای فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات و دیدگاههای خود درباره عملکرد صدا و سیما در حوزه قرآن و معارف پرداختند.
استفاده گستردهتر از کارشناسان علوم قرآنی، برگزاری مسابقات قرآن در استانها، انعکاس اخبار قرآنی از سراسر کشور، پرداختن به داستانهای قرآنی در مجموعههای تلویزیونی، تربیت نیروی انسانی در حوزه معارف قرآن، بیان احکام و دستورات قرآنی در ابعاد مختلف زندگی و استفاده بیشتر از ظرفیت تولیدات پویانمایی برای کودک و نوجوان از جمله پیشنهادات اعضای این فراکسیون بود.
نمایندگان عضو فراکسیون قرآن و عترت مجلس که حدود یک سوم کل نمایندگان مجلس را شامل میشوند آمادگی خود را برای برداشتن موانع پیش روی رسانه ملی در حوزه ساخت برنامههای قرآن محور اعلام کردند.
در پایان این نشست ضرغامی رئیس رسانه ملی گفت: اعضای فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی حضور خیلی خوب و پربرکتی در این ماه عزیز داشتند.
وی با بیان اینکه در این نشست دیدگاههای بسیار خوبی از طرف نمایندگان مجلس مطرح شد، افزود: ما از این نظرات استفاده کردیم و امیدواریم با همکاری مجلس به ویژه فراکسیون قرآن و عترت، فعالیتهای قرآنی و معارفی سازمان صداوسیما را ارتقاء دهیم.
مسئولان برگزاری این نشست به دلیل حضور بالا و غیر قابل پیشبینی نمایندگان مجلس نهم و اعضای فراکسیون قرآن و عترت، مجبور شدند سالن محل نشست را تعویض کنند.
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