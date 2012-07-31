قدرت هسته ای نیروی دریایی روسیه افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ولادیمیر پوتین" همچنین اعلام کرد افزایش توان هسته ای نیروی دریایی روسیه با هدف حفظ جایگاه این کشور به عنوان یکی از قدرتهای دریایی جهان انجام می شود.

پوتین همچنین خواستار آن شد که نیروی دریایی روسیه از منافع این کشور به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان انرژی جهان، در قطب شمال محافظت کند.

پوتین این سخنان را روز گذشته ضمن بازدید از مراحل ساخت زیر دریایی "شاه ولادیمیر" ایراد کرد. این نام به منظور تجلیل از اقدامات ولادیمیر پوتین در انتقال روسیه به جا مانده از فروپاشی شوروی به یک کشور مدرن بر روی این زیردریایی گذاشته شده است.

این زیردریایی چهارمین نمونه از زیر دریایی های "کلاس بوری" به حساب می آید که می توانند جدیدترین موشک هسته ای قاره پیمایی روسیه با نام "بولاوا" و یا "ماک" را حمل کنند.

پوتین که در جمع فرماندهان نیروی دریایی روسیه سخن می گفت در ادامه افزود : ما معتقدیم که کشورمان باید موقعیت خود را به عنوان یکی از قدرتهای دریایی جهان حفظ کند. اول از همه ما درباره توسعه بخش دریایی نیروهای استراتژیک هسته ای خود صحبت می کنیم. درباره نقش نیروی دریایی در حفظ برابری استراتژیک توان هسته ای .

بر اساس این گزارش برای بالا بردن توان هسته ای روس ها، در 10 سال آینده یک چهارم از بودجه 20 تریلیون روبلی معادل 621 میلیارد و 310 میلیون دلاری روسیه به پروژه های ساخت زیر دریایی و موشک های هسته ای اختصاص خواهد یافت.

در همین رابطه "دیمیتری روگوزین" معاون نخست وزیر روسیه که در صنایع دفاعی این کشور نیز فعالیت دارد اعلام کرد که دولت از بانکهای روسی خواهد خواست سالانه بین 200 تا 300 میلیارد روبل برای حمایت از پروژه های در دست اجرای صنایع دفاعی اختصاص دهند.