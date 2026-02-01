مجوز دانش بنیان دستگاه الکل سنج تنفسی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از بررسی و ارزیابی صورت گرفته از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری، مجوز دانش بنیان دستگاه الکل سنج تنفسی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی صادر شد.

محسن صابری رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با بیان این مطلب گفت: دستگاه الکل سنج تنفسی مرکز تحقیقات پس از ثبت اختراع به دلیل منحصربه فرد بودن و نداشتن نمونه مشابه داخلی، موفق به دریافت مجوز دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری شد.

وی افزود: از آنجا که الکل سنج تنفسی مرکز تحقیقات، اولین محصول تولید و تایید شده در ایران است و نمونه مشابه داخلی ندارد، کسب مجوز دانش بنیان، خرید این محصول را تسهیل می کند و به نوعی حمایت از این محصول برای فروش به دستگاه ها و نهادهای دولتی مانند پلیس و پزشکی قانونی محسوب می شود.

صابری با تأکید بر انحصاری بودن دستگاه الکل سنج تنفسی تصریح کرد: بر اساس مجوز اخذ شده، تمامی دستگاه ها و نهادهایی که در انجام مأموریت های خود از الکل سنج تنفسی استفاده می کنند مانند پلیس، پزشکی قانونی، سازمان هواپیمایی و ... ملکف هستند دستگاه های مورد نیاز خود را از مرکز تحقیقات پزشکی قانونی تهیه کنند و اگر خلاف این عمل شود قابل پیگیری و شکایت خواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ادامه داد: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی محدودیتی برای تولید الکل سنج تنفسی به هر تعداد که درخواست شده باشد، ندارد البته در صورتی که بودجه مربوط به آن تأمین و از سوی دستگاه های درخواست کننده نیز پرداخت شود.

صابری در خصوص ویژگی های دستگاه الکل سنج تنفسی مرکز تحقیقات گفت: از آنجا که رطوبت و دما بر نتایج معاینات الکل سنج تنفسی تأثیرگذار است، یکی از مهم ترین ویژگی های این دستگاه متناسب بودن آن با شرایط آب و هوایی کشور است، کالیبراسیون نمونه های خارجی بر اساس آب و هوای همان کشورهاست اما دستگاه ایرانی متناسب با آب و هوای مناطق مختلف ایران کالیبره می شود.

وی یکی دیگر از ویژگی های دستگاه الکل سنج تنفسی مرکز تحقیقات را خدمات پس از فروش آن عنوان و تصریح کرد: این دستگاه دارای خدمات پس از فروش به مشتریان است که از جمله آن ها آموزش کاربران دستگاه است تا دستگاه به درستی مورد استفاده قرار گیرد.

صابری صرفه جویی ارزی را از دیگر مزایای این دستگاه برشمرد و افزود: در سال ۱۴۰۲ که الکل سنج تنفسی تازه به مرحله تولید رسیده بود هزینه آن حدود یک چهارم نمونه خارجی بود اما در حال حاضر و با قیمت فعلی دلار قطعا هزینه نمونه ایرانی چندین برابر کمتر از دستگاه خارجی است و این تفاوت قیمت کاملا محسوس خواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات در پایان با تأکید مجدد بر مزایای رقابتی دستگاه الکل سنج تنفسی تولید داخل یادآور شد: مشکلاتی همچون اختلال در زمان دریافت، تأخیر در تحویل، نداشتن خدمات پس از فروش، عدم امکان انجام تعمیرات، نوسانات قیمت ارز و مسائل امنیتی را نیز برای تأمین دستگاه الکل سنج تنفسی خارجی در نظر بگیریم؛ بر همین اساس تهیه نمونه داخلی قطعا از نظر هزینه و کارایی و صحت عمل دستگاه مقرون به صرفه تر خواهد بود.