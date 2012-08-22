طلاق جدی ترین معضل اجتماعی کشور/ ازدواج های احساسی عامل افزایش طلاق

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه شاهد از هم گسیختن بسیاری از پیوندهای زناشوئی هستیم که در اثر این روند فرزند یا فرزندان آنها در اثر عدم توجه والدین صدمه های روحی و روانی جبران ناپذیری می بینند و نتایح مخرب طلاق در جامعه به عنوان یکی از مسائل و معضلات مطرح است.

کارشناسان بر این باورند که درگیری ها و جنگ و جدال هائی که بین والدین صورت می گیرد هیچ وقت از ذهن بچه ها بیرون نمی رود و یادآوری آن خاطرات تلخ در بزرگسالی، افسردگی برای او پدید می آورد و اگر نگاهی به راهروهای دادگاه بیندازیم و یا گذرمان به آنجا بیفتد چه بسیار زنان و مردانی می بینیم که با بچه های قد و نیم قد و معصوم در راهروها نشسته اند.

روانشناسان بر این باورهستند که خانواده هایی که فرزندان آنها دائم در نگرانی و اضطراب بسر می برند از سلامت روحی و روانی برخوردار نیستند و اینگونه والدین باید زیر نظر روانپزشک باشند ولی متاسفانه در جامعه ما به سلامت روانی کمتر اهمیت می دهند.

70 درصد بزهکاران بچه های طلاق هستند

بررسی ها نشان می دهد عدم شناخت زوجین از یکدیگر و ازدواج های خیابانی باعث شده است تا امروز بیش از 70 درصد از بزهکاران در کشور بچه های طلاق باشند و به همین دلیل باید با فرهنگ سازی مناسب در بین اقشار مختلف جامعه از این وضعیت جلوگیری شود.

برگزاری همایش راهکارهای پیشگیری از طلاق و عواقب بعد از طلاق از ضروریات است و برگزاری کلاس های مهارت زندگی و تبلیغ بیشتر در زمینه الگوهای دینی مذهبی توسط سازمان ها و ادارات فرهنگی و آموزشی باید با جدیت دنبال شود.

پژوهش ها نشان می دهد که افراط و تفریط در روابط دختر و پسر قبل از ازدواج هر دو مشکلاتی را در آینده فراهم می آورد، چنانچه دختر و پسر فقط در مراسم خواستگاری یکدیگر را ببیند و به طور ظاهری همدیگر را بپسندند و جنبه های شخصیتی، رفتاری و فکری را در نظر نگیرند پس از مدتی مشکلاتی را در زندگی تجربه کرده و اگرهم روابط بی بند و بار داشته و بی توجه به مسائل اخلاقی و فرهنگی طرف مقابل باشند بازهم در آینده مشکلات متعددی خواهند داشت.

این واقعیت که امروزه در بعضی از خانواده ها به طورعام داغ بدنامی به طلاق زده نمی شود نیز باعث افزایش روز افزون این پدیده می شود تا اندازه ای نتیجه تغییر و تحولات اجتماعی است که با رشد شهرنشینی و صنعتی شدن و به تبع آن گذر جامعه از مرحله سنتی به مدرن پدید می آید.

یکی از مسائلی که باعث می شود زنان طلاق بگیرند مسئله استقلال اقتصادی زنان است و به تدریج که زنان از نظر اقتصادی مستقل می شوند به گرفتن طلاق به عنوان یک نوع منزلت اجتماعی نگاه کرده و در پاره ای موارد باعث تشویق زنان به گرفتن طلاق شده است.

پیروی از آموزه های دینی از بروز طلاق در جامعه جلوگیری می کند

یک کارشناس ارشد مسائل اجتماعی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با وضعیت طلاق اظهار داشت: پیروی از آموزه های دینی و عمل به دستورات دین مبین اسلام از بروز طلاق در جامعه جلوگیری می کند.

حمید رضا ترکمندی با تاکید بر لزوم بررسی آسیب ها و ناملایمات اجتماعی، گفت: در دین مبین اسلام طلاق امری ناپسند شمرده می شود که با بروز آن برای طرفین مشکلات عدیده ای در جامعه به وجود می آید.

وی در ادامه با اشاره به شرعی و قانونی بودن طلاق، بیان داشت: طلاق یک پدیده است و نه یک جرم ولی باید از افزایش این پدیده پیشگیری کرد چرا که عواقب بدی به دنبال این پدیده در جامعه به وجود می آید.

حضور موثر مشاور در حفظ بنیان خانواده

این کارشناس مسائل اجتماعی و مدرس آموزش خانواده گفت: برخی والدین با تصور انجام کار خیر، بدون مطالعه و تحقیق و در حالی که احساس و عاطفه بر آنان غلبه کرده، نسبت به تحریک یکی از زوجین برای طلاق پافشاری کرده و ناخواسته مرتکب یک کار نامطلوب می شوند.

ترکمندی اظهار داشت: افراد خانواده و فامیل نباید بدون دلیل، مشوق زوجین برای طلاق باشند و بهتر است جوانان قبل از ازدواج،علاوه بر تحقیق و انتخاب آگاهانه، از خدمات مشاوران حرفه ای و تجارب والدین، بهره گرفته تا نظام خانواده با این کار متلاشی نشود.

وی با اشاره به اینکه در دین مبین اسلام تاکید زیادی بر پرهیز از تلاش برای جدایی همسران شده است، افزود: اگر همه مردم می دانستند چه عواقب نامطلوبی برای این کار در انتظار آنان است به جای تلاش برای خاموش کردن چراغ یک زندگی مشترک، زوجین را به مراکز تخصصی مشاوره خانواده راهنمایی می کردند و از اظهار نظرات احساسی خود داری می شد.

این کارشناس اجتماعی به روایتی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد که می فرمایند: "کسى که براى جدایى زنى از شوهرش تلاش کند، خداوند از او خشمگین شده و در دنیا و آخرت او را لعنت مى کند" و ادامه داد: متاسفانه این تلاش در جامعه امروزی به امری عادی تبدیل شده است و خیلی از مردم از این روایات و احادیث ارزشمند بی خبرند.

ترکمندی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه ازدواج های خود گزین و احساسی، یکی از عوامل بسیار مهم طلاق در دوران نامزدی و سال اول زندگی است که اکنون چون سیلی ویرانگر پیوند مزدوجین جوان در کشور را تهدید می کند.

استفاده نابجا از ماهواره افزایش طلاق را به دنبال دارد

وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: نقش شبکه های ماهواره ای در تلاش برای ترویج ارتباطات نامتعارف جوانان قبل از ازدواج، سهل انگاری والدین و تسلیم در برابر خواست نامعقول فرزندان در امر انتخاب برای ازدواج، عدم احساس مسئولیت عمومی در امر به معروف و نهی از منکر، بهره نگرفتن از خدمات مشاوران حرفه ای و ... از دیگر آفت های یک ازدواج موفق و پایدار به شمار می رود.

کارشناس مسائل اجتماعی و مدرس آموزش خانواده با اشاره به راهکارهای مناسب در راستای پیشگیری از افزایش آمار طلاق اظهار داشت: برگزاری جلسات آموزشی برای جوانان آماده ازدواج به شیوه مشارکتی و راهنمایی گروهی، جلسات هم اندیشی آسیب شناسی ازدواج های خود گزین و حساسیت بیشتر خانواده و والدین در امر انتخاب برای ازدواج فرزندان می توان در کاهش این معضل بسیار مثمر ثمر باشد.

ترکمندی همچنین اجباری کردن شرکت در کلاس های مشاوره پیش از ازدواج و ارائه گواهی به زوجین، تقویت باورهای دینی مردم و پخش مداوم مستندهایی از عواقب انتخاب عجولانه برای ازدواج از رسانه ملی را در پیشگیری از طلاق موثر دانست.

تسویه حساب شخصی مانع زندگی زوج ها است

وی یکی دیگر از عوامل مهم اما پنهان طلاق در دوران نامزدی و یا سال اول زندگی مشترک را که به آن توجه کافی نمی شود را، تسویه حساب های شخصی والدین، خواهران و برادران و اقوام با اطرافیان طرف مقابل عنوان کرد و ادامه داد: بارها مشاهده شده است که برای یک موضوع بسیار کم اهمیت مانند زمان مراسم و صرف هزینه و خرید ها، غذا، تالار، ماشین عروس و ... نقطه اختلاف ریشه ای ایجاد می شود و اطرافیان بی توجه به گناه بزرگ تفرقه افکنی از هر کاری برای جدایی مزدوجین دریغ نکرده و با کینه توزی، لجاجت و دخالت پس از اینکه به هدف شوم خود می رسند اقدام به شماتت می کنند.

وی با بیان اینکه طلاق باید آخرین گزینه باشد، یادآور شد: البته در برخی موارد پس از دریافت خدمات مشاوره ای، پا در میانی بزرگان و معتمدین فامیل، صبر و حوصله همسر و ... نتیجه ای عاید نمی شود و بر اساس شرع و عقل، طلاق امری گریز ناپذیر است.

شناخت افراد در قبل از ازدواج بهترین روش برای کاهش طلاق است

یک کارشناس روانشناسی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، شناخت افراد از یکدیگر قبل از ازدواج را بهترین روش در راستای کاهش طلاق در جامعه عنوان کرد و گفت: بر اساس تفکر افراد در جوامع سنتی و نفی طلاق بیشتر خانواده ها در کنار هم و در حالت بحرانی به سر می برند که این وضعیت در تخریب شخصیت فرزندان آنها و از بین بردن وجهه آنها تاثیر منفی به جا می گذارد.

خلیل رنجبر از دیگر دلایل عدم طلاق والدین به رغم وجود اختلافات شدید بین آنها را نامناسب بودن شرایط زنان در کشور دانست و بیان کرد: زنان در جامعه ایران براساس تاریخ و فرهنگ مذهبی واسلامی خود و زشت دانستن طلاق در تفکرات دینی خود و مهمترین مساله عدم استقلال مالی و دارا نبودن جایگاه مناسب اجتماعی از طلاق پرهیز می کنند در حالی که زندگی آنها نیز مناسب نیست و در بدترین شرایط به سر می برند.

وی آگاهی از فاکتورهای شناخت از خود را در کاهش آمار طلاق در جامعه موثر دانست و بیان کرد: افراد در شناخت خود کوتاهی می کنند و انجام مشاوره قبل از ازدواج و شناخت فاکتورهای آگاهی از شخصیت خود در کم کردن و کاهش طلاق و عدم تفاهم موثر است.

استاد دانشگاه پیام نور مرکز سنندج با اشاره به اینکه انتخاب صحیح و آگاهانه قبل ازازدواج در دوام آن موثر است، اعلام کرد: دقت در انتخاب و آمادگی برای ازدواج به عنوان اولین قدم از تصمیم گیری برای تشکل خانواده از اهمیت زیادی برخوردار است و رعایت این دو مولفه در دوام زندگی های مشترک موثر است.

رنجبر بروز احساسات قبل از ازدواج در بین نوجوانان را بیشتر از دیگر افراد دانست و عنوان کرد: به علت عدم اطلاع رسانی کافی و کمبود مهارت های آموزشی در این زمینه طلاق در بین دانشجویان و افراد دارای مدارک علمی بالا هم در حال رشد است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر طلاق ها در بین دامنه سنی زیر 20 سال است، اعلام کرد: برخورد آقایان در مورد ازدواج منطقی تر و جدی تر است ولی برای خانم ها به علت برخورد احساساتی آنها زندگی اجباری و طلاق مشکلات بیشتری ایجاد می کند.

این متخصص روانشناسی بررسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت مسائل احساسی قبل از ازدواج را مساله مهم و نیازمند توجه بیشتری دانست و گفت: دادن اطلاعات و آموزش های لازم، مهارت آموزشی قبل از ازدوج در مقاطع مختلف در کاهش آمار طلاق و آسیب های وارده بعد از آن بر کودکان در خانواده را کاهش می دهد.

کاهش 3.8 درصدی طلاق در سال 90

مدیر کل ثبت احوال استان کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش3.8 درصدی آمار طلاق طی سال گذشته در استان خبرداد.

عبدالله خسروی زاده گفت: خوشبختانه در سال 90 شاهد کاهش 3.8 درصدی آمار طلاق در استان کردستان نسبت به سال 89 بوده ایم.

وی افزود: در سال 89، سه هزار و 400 واقعه ازدواج در ثبت احوال استان به ثبت رسید که این آمار در سال 90 به سه هزار و 271 واقعه کاهش یافته است.

مدیر کل ثبت احوال کردستان اظهار داشت: 72 درصد از آمار طلاق ثبت شده در کردستان در شهرها و 28 درصد مربوط به روستاهای استان است.

تحکیم بنیان خانواده عامل اصلی در کاهش آمار طلاق است

حال برای برخورد با این پدیده زشت و ناپسند در جامعه باید راهکارهای عملی و علمی از سوی دولتمردان، کارشناسان و روانشناسان ارائه شود تا این معضل اجتماعی را بتوان کنترل کرد و آمار طلاق را در کشور روز به روز کاهش داد.

تحکیم بنیان خانواده و قرار دادن الگوی اسلامی در زندگی افراد از عوامل اصلی در کاهش آمار طلاق است و خانواده ها برای تحکیم و افزایش سلامت اجتماعی و فرهنگی می توانند سیره و روش زندگی حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) را الگو و اسوه زندگی خود قرار دهند.

رعایت اصول ارزشی و اسلامی و ترویج زندگی ائمه معصومین در زندگی سبب سعادتمندی و تعالی خانواده ها در دنیا و آخرت می‌شود و خانواده ها با تربیت و آموزش اسلامی می توانند کانونی گرم و موفق داشته باشند.

بی حجابی و اعتیاد از عوامل اصلی طلاق در جامعه هستند و عدم رعایت صحیح حجاب از سوی بانوان و اعتیاد همسران به مواد مخدر از مهمترین عوامل افزایش و بروز پدیده طلاق و سست شدن بنیان خانواده ها است.

تاثیر حفظ حجاب بر تحکیم بنیان خانواده ها و سلامت روانی جامعه امروزه بر هیچ کسی پوشیده نیست و باید این مساله برای جوانان نیز به ‌درستی تبیین شود.

تنها راه سعادت و خوشبختی جوانان در روی آوردن به مساجد، نهاد روحانیت، آموزه های راستین دینی و همچنین پرهیز از مدگرایی و افزایش شناخت تاثیر مخرب هجمه های فرهنگی در زندگی است.