محمد دادرس در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای هواشناسی در گیلان اظهار کرد: نقشههای هواشناسی نشان دهنده فعالیت تناوبی سامانه بارشی و ماندگار هوای خنک و مرطوب تا اواسط هفته آینده در منطقه است.
وی با بیان اینکه طی این مدت ابرناکی و مه آلود بودن هوا، وزش باد، بارندگی، رعد و برق و احتمال تگرگ پیش بینی میشود، افزود: بعد از ظهر جمعه تا شنبه با تقویت ناپایداریها انتظار میرود در برخی مناطق بارشها از شدت بیشتری برخوردار باشد.
مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان تصریح کرد: انجام مدیریت ورودی و خروجی آب خزانه توسط شالیکاران و تمهیدات لازم در بخش کشاورزی اندیشیده شود.
دادرس با تاکید بر تداوم فعالیت سامانه بارشی تا اواسط هفته آینده در گیلان اضافه کرد: بالاآمدن سطح آب رودخانهها و مسیلها، احتمال لغزش و رانش، خسارت به محصولات کشاورزی و جاری شدن سیلاب موفتی دور از انتظار نیست.
