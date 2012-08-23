پایان تلاش آزادکاران نوجوان ایران با یک طلا و 6 برنز/ ایران بر سکوی سوم ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز دوم این رقابت‌ها که از ظهر پنجشنبه در باکو آغاز شد، صابر خانجانی در وزن 46 کیلوگرم، حسین روزبه در وزن 63 کیلوگرم و علی اصغر اکبری در وزن 100 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. دیروز نیز در روز نخست این رقابت‌ها علی محمدزاده در وزن 50 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد و سمیر یاوری، رضا مظفری و حسین شهبازی نیز در اوزان 58، 69 و 85 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.

براساس این گزارش، در وزن 46 کیلوگرم صابر خانجانی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل "واسیلی میخایلوف" از اوکراین در سه تایم با نتیجه 2 بر 2 مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، خانجانی به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این مرحله "مهمت ارزینکارلی" از ترکیه را در سه تایم با نتیجه 11 بر 3 مغلوب کرد و راهی دیدار رده بندی شد. خانجانی برای کسب مدال برنز مقابل "اراکلی میکسیدزه" از گرجستان در دو تایم با نتیجه 8 بر صفر به پیروزی رسید و به مقام سوم مشترک دست یافت. در این وزن کشتی گیران روسیه و اوکراین اول و دوم شدند.

حسین روزبه در وزن 63 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل "زین ریترفورد" از آمریکا در دو تایم با نتیجه یک بر 3 مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی به گروه شانس مجدد رفت. روزبه در این مرحله در سه تایم با نتیجه 6 بر 3 "ساپار کوباندیکوف" از قرقیزستان را شکست داد. وی در دیدار رده بندی به مصاف "الیاس ژومایف" از قزاقستان رفت و موفق شد در دو تایم با نتیجه 7 بر صفر صاحب پیروزی شود و به مدال برنز دست یابد. کشتی گیران آمریکا و روسیه در این وزن اول و دوم شدند.

در وزن 100 کیلوگرم علی اصغراکبری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل "دیوید کیچ" از اسلواکی در دو تایم با نتیجه 11 بر 3 به پیروزی رسید. وی در دور دوم مقابل "آیروسلاو پونامارینکو" از اوکراین در دو تایم با نتیجه 4 بر 2 به برتری رسید اما در مرحله نیمه نهایی مقابل "سعید گامیدوف" از آذربایجان در دو تایم با نتیجه 2 بر یک شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. اکبری برای کسب مدال برنز "بیلگین یامیروف" از بلغارستان را در سه تایم با نتیجه 6 بر یک شکست داد و به مقام سوم رسید. در این وزن کشتی گیران روسیه و آذربایجان به مقام اول و دوم رسیدند.

مرتضی قیاسی در وزن 54 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل "ادژان احمد" از بلغارستان در دو تایم با نتیجه 8 بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور سوم مقابل "مان آبهی سیک" از هندوستان در سه تایم با نتیجه 8 بر 6 مغلوب شد اما با توجه به حضور این کشتی گیر هندی در دیدار فینال به گروه شانس مجدد رفت. قیاسی در این مرحله مقابل "امانوئل ویلیامز" از کانادا در سه تایم با نتیجه 7 بر 5 مغلوب شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در این وزن کشتی گیران روسیه و هند اول و دوم شدند.

در وزن 76 کیلوگرم علی موجرلو در دور نخست "الیسخان چیلایف" از قزاقستان را در دو تایم با نتیجه 4 بر صفر مغلوب کرد. وی در دور دوم مقابل "روسلان کارچو" از اوکراین با نتیجه 7 بر یک مغلوب شد اما با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال به گروه شانس مجدد رفت. موجرلو در این مرحله مقابل "مانساخدیو" از هند در دو تایم با نتیجه 3 بر صفر مغلوب شد و از دور مسابقات کنار رفت. در این وزن کشتی گیران روس و اوکراین به ترتیب به مقام‌های اول و دوم رسیدند.

در رده بندی تیمی این رقابت‌ها روسیه با 77 امتیاز اول شد و آذربایجان هم با 74 امتیاز به مقام دومی دست یافت. تیم ایران هم با 60 امتیاز به مقام سوم رسید و تیم‌های اوکراین با 56 امتیاز، ژاپن با 39 امتیاز، گرجستان با 35 امتیاز، ترکیه با 32 امتیاز، آمریکا و قزاقستان با 31 امتیاز و هند با 22 امتیاز به ترتیب به عنوان تیم‌های چهارم تا دهم شناخته شدند.