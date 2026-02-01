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۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۵

هفته نوزدهم لیگ بیست‌وپنجم؛

شمس آذر بازی حیاتی را برد/ آلومینیوم باز هم ناکام ماند

شمس آذر بازی حیاتی را برد/ آلومینیوم باز هم ناکام ماند

تیم فوتبال شمس آذر قزوین با پیروزی مقابل تیم قعرنشین جدول رده بندی لیگ برتر توانست ۲۱ امتیازی شود. این در حالی است که آلومینیوم بار دیگر مساوی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال خوزستان و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۵ امروز یکشنبه در هفته نوزدهم لیگ برتر برگزار شد که این بازی با تساوی یک - یک به پایان رسید. کوروش اژدهاکش (۱۵) برای آلومینیوم و امیرحسین جلالی وند (۵۹) برای استقلال خوزستان گلزنی کردند تا اراکی ها بار دیگر با وجود خطر اخراج سرمربی خود از کسب سه امتیاز محروم شوند.

همچنین دو تیم شمس آذر قزوین و مس رفسنجان نیز در دیدار همزمان به مصاف هم رفتند که این بازی با پیروزی ۲ بر صفر شمس آذر همراه بود. هومن ربیع زاده (۵۴ - پنالتی ) و رضا محمد فزونی (۳+۹۰) برای شمس آذر گلزنی کردند تا قزوینی ها به رتبه دهم با ۲۱ امتیاز صعود کنند و مس در قعر جدول همچنان با کسب تنها ۱۲ امتیاز باقی بماند.

کد مطلب 6737127
مهدی مرتضویان

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