شمس آذر بازی حیاتی را برد/ آلومینیوم باز هم ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال خوزستان و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۵ امروز یکشنبه در هفته نوزدهم لیگ برتر برگزار شد که این بازی با تساوی یک - یک به پایان رسید. کوروش اژدهاکش (۱۵) برای آلومینیوم و امیرحسین جلالی وند (۵۹) برای استقلال خوزستان گلزنی کردند تا اراکی ها بار دیگر با وجود خطر اخراج سرمربی خود از کسب سه امتیاز محروم شوند.

همچنین دو تیم شمس آذر قزوین و مس رفسنجان نیز در دیدار همزمان به مصاف هم رفتند که این بازی با پیروزی ۲ بر صفر شمس آذر همراه بود. هومن ربیع زاده (۵۴ - پنالتی ) و رضا محمد فزونی (۳+۹۰) برای شمس آذر گلزنی کردند تا قزوینی ها به رتبه دهم با ۲۱ امتیاز صعود کنند و مس در قعر جدول همچنان با کسب تنها ۱۲ امتیاز باقی بماند.