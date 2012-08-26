بهره برداری از 9 طرح عمرانی و خدماتی در سلماس و چالدران

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته دولت پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی انبار ماران به طول 6 کیلومتر به بهره برداری رسید.

سرپرست راه و شهرسازی چالدران با بیان اینکه بهسازی و آسفالت راههای روستایی در شهرستان چالدران به لحاظ تعداد خانوار برخوردار بسیار قابل اهمیت است، افزود: از کل 184 روستای شهرستان چالدران فقط راه 76 روستای شهرستان آسفالته است و با بهسازی و آسفالت راه 4 روستا در هفته دولت این میزان به 80 روستا می رسد.



احمد راد با بیان اینکه عملیات بهسازی آن با اجرای عملیات خاکی، ابنیه فنی، شن‌ریزی و آسفالت مسیر با اعتبار بالغ بر 5 میلیارد و 761 میلیون ریال به بهره برداری رسید، ادامه داد: با بهره‌برداری از آن تعداد 52خانوار با جمعیتی بیش از 210نفر از نعمت راه روستایی بهسازی شده بهره‌ مند شده اند.

بهره برداری از 8 طرح عمرانی، آموزشی و کشاورزی در سلماس



در سومین روز از هفته دولت 8 طرح عمرانی، آموزشی و کشاورزی در شهرستان سلماس مورد بهره برداری قرار گرفت، فرماندار سلماس به همراه امام جمعه و اعضای شورای اداری با حضور در مدرسه 10 کلاسه باقرالعلوم این پروژه را در سومین روز هفته دولت افتتاح کردند، این پروژه با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 700میلیون ریال هزینه شده است.



در ادامه 4 واحد مسکن مددجویی شهری توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) با اعتبار بالغ بر 2 میلیارد و 400 میلیون ریال افتتاح شد.



همچنین فرماندار سلماس به همراه اعضای شورای اداری با حضور در روستای آغ زیارت پروژه پوشش کانال بتنی جهت انتقال آب کشاورزی به طول 2 کیلومتر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال افتتاح کردند.



در ادامه نیز راه روستایی روستای زیندشت به طول 5.1 کیلومتر با عتبار بالغ بر 6 میلیارد و 500 میلیون ریال و پروژه تثبیت بستر و انتقال آب با لوله روستای زیندشت با اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال با حضور فرماندار به همراه اعضای شورای اداری شهرستان سلماس مورد بهره برداری قرار گرفت.



فرماندار سلماس به همراه معاون برنامه ریزی فرماندار و بخشداران مرکزی و کوسار از پروژه های طرح آبگرم سلماس، طرح هادی روستای خان تختی، طرح احداث دور بردگران در محور خان تختی به سلماس و پروژه احداث زورخانه در سلماس بازدید کرد.