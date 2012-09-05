طاهره ایبد نویسنده ادبیات خردسالان، کودکان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب جدیدی که آماده چاپ دارم، «عروسیه عروسیه» نام دارد که برای مخاطبان گروه سنی خردسال نوشته شده است. این کتاب 6 داستان بسیار کوتاه با موضوع عروسی برای خردسالان دارد که توسط اکبر نیکانپور تصویرگری میشود و توسط انتشارات دانشنگار چاپ خواهد شد.
وی افزود: عروسی از آن مقولههایی است که برای خردسالان بسیار جذاب است. این کتاب هم شامل داستانهایی با همین موضوع و فضای شاد برای خرسالان میشود. این داستانها دارای چند لایه هستند که در لایههای چندم ممکن است مخاطب دریافتهایی داشته باشد که چه دریافت داشته باشد و چه نداشته باشد، اهمیتی ندارد. چون وقتی داستان چندلایه است، آنچه مهم است لایحه اول است که مخاطب را درگیر کند.
این نویسنده در ادامه گفت: این لایهها به طور پنهان تاثیر مورد نظر را میگذارند، حتی اگر مخاطب در سنی که هست متوجه نشود، مفاهیم در ذهن او رسوب میکنند و این باعث میشود که مخاطب در زمان مناسب، مساله را درک کند. داستانهای این کتاب بسیار کوتاه هستند و فکر کنم کتاب در نهایت حجمی حدود 16 یا 24 صفحه داشته باشد. «عروسیه عروسیه» را چندی پیش به ناشر تحویل دادم و به نظرم آخرین مراحل تصویرگری را میگذراند.
ایبد همچنین گفت: «چارخانه و خاله کشمشی» نام اثر دیگرم است که مانند «عروسیه عروسیه» برای خردسالان نوشته شده است. «چارخانه و خاله کشمشی» قرار است در قالب یک پکیج 5 جلدی چاپ شود. هر داستان، یک کتاب را تشکیل میدهد که موضوع محوری داستانها سفر و خود خاله کشمشی است که این دو محور، داستانهای کتابها را به یکدیگر متصل میکنند. مساله مورد نظر من هم موضوع سفر در لایه زیرین داستانهاست.
نویسنده کتاب «پریانههای لیاسنت ماری» ادامه داد: کتابهای این مجموعه را هم به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تحویل دادهام و هنوز نمیدانم تصویرگری آنها به پایان رسیده است یا خیر.
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