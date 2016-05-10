«چارخانه و خاله کشمشی» به نمایشگاه کتاب آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، «چی بردارم چی برندارم، می‌آیی برویم سفر، درخت‌ها کجا می‌روند، سفر بی سفر و سفر کجاست؟» عناوین مختلف این مجموعه هستند.

در این داستان‌ها، زندگی یک پیرزن تنها و مهربان روایت می‌شود که همدم و فرزندی ندارد و با یک قوطی پر از کشمش و یک ماشین به نام «چارخانه» زندگی می‌کند. روابط و ماجراهای زندگی این دو شخصیت، این مجموعه را خواندنی می‌کند.

نویسنده همان‌گونه که از عنوان برخی از این داستان‌ها مشخص است، موضوع‌هایی مانند آمادگی برای سفر، تخیل کودکان از اشیا ثابت در حین حرکت خودرو و رانندگی با سرعت بیش از حد را دست‌مایه خلق این اثر تخیلی قرار داده است.

طاهره ایبد در شروع هر جلد از کتاب‌های این مجموعه آورده است: «یک چارخانه بود یک خاله کشمشی. چارخانه چهار تا چرخ داشت. چهار تا چراغ داشت. چهار تا پنجره مثل ماشین... خانه کشمشی یک قوطی داشت و کلی کشمش، خاله کشمشی برای هر کاری یک دانه کشمش می‌انداخت. توی قوطی. کارش را که انجام می‌داد یکی از کشمش‌ها را می‌خورد... خاله کشمشی جانش بود و چارخانه. چارخانه هم خاله کشمشی را از چرخ و چراغش بیش‌تر دوست داشت.»

از طاهره ایبد علاوه‌بر مجموعه کتاب «چارخانه و خاله کشمشی» که از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و برای کودکان گروه سنی الف و ب منتشر شده کتاب‌های دیگری هم در نمایشگاه کتاب ارائه و در اختیار کودکان قرار گرفته است.

«غاغاغولی، غول غاغولی»، «گرگ قرمزی»، «عابربانک صورتی»، «مومولی مومو» از طاهره ایبد را انتشارات امیرکبیر منتشر و در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران ارائه کرده است.