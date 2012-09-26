جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در نمین پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره که همزمان در 70 شهر مرزی کشور نیز برگزار شد، ظهر چهارشنبه با اجرای مراسم اختتامیه و معرفی نفرات برگزیده به پایان رسید.

فرماندار نمین در این مراسم طی سخنانی تصریح کرد: فیلم مقاومت فرصتی برای تصویر سازی رشادتهای دلاورانی است که حیات و آرامش خود را فدای آرامش کشور کردند.

سید تقی دریتیم افزود: در حال حاضر که دشمنان اسلام و انقلاب با هجمه های مختلف ارزشهای دینی انقلابی را تهدید می کنند وظیفه هنرمندان در تمام قالبهای هنری پاسداری و یادآوری این ارزشها است.

وی تاکید کرد: رشادتهای رزمندگان دوران دفاع مقدس موضوعی نیست که بتوان به سادگی از مقابل آن عبور کرد و لازم است هنر سینما برای حفظ و احیای ارزشهای دفاع مقدس تمام اهتمام خود را به کار گیرد.

دریتیم یکی از مهمترین نتایج ساخت فیلمهای مقاومت را انتقال ارزشهای انقلابی به نسل جوان خواند و متذکر شد: تنها در سایه بیان واضح و شفاف بخش مهمی از تاریخ این مرز و بوم جوانان ما می توانند پی به غنای ارزشهایی که باید خود نیز آن را پاسداری کنند ببرند.

همچنین در پایان این مراسم شرکت کنندگان با امضای طوماری انزجار و نفرت خود را نسبت به فیلم موهون ساخته شده در خصوص پیامبر اکرم(ص) اعلام کردند.

