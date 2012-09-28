تیم فوتسال بانوان پارس آباد قهرمان لیگ فوتسال اردبیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که پیش از ظهر جمعه به پایان رسید شش تیم از شهرستانهای اردبیل، پارس آباد، خلخال، نمین و گرمی شرکت کرده بودند که تیم پارس آباد با غلبه بر رقبای خود در سکوی قهرمانی استان ایستاد.

لیگ فوتساب بانوان استان به میزبانی تیم اردبیل برگزار شد، و در پایان پس از تیم منتخب پارس آباد تیم فوتسال دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت فوتبال در رده های دوم و سوم جای گرفتند.

رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل در مراسم اهدای جوایز تیمهای برتر لیگ فوتسال استان بانوان فوتبالیست اردبیلی را دارای تکنیک بالایی دانست و افزود: عشق و علاقه به فوتبال در تک تک بانوان فوتبالیست اردبیلی دیده می شود که شاید عمده ترین دلیلش الگوگیری از فوتبالیستهای بزرگی است که در اردبیل پرورش یافته و نماد فوتبال استان و کشور شده اند.

صمد نوتاش با اشاره به تلاشهای بانوان فوتبالیست منتخب اردبیل اضافه کرد: بانوان فوتبالیست استان تمرینات خود را به صورت مرتب انجام می دهند و حاصل این تمرینات موفقیت بانوان فوتبالیست را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته در هیئت فوتبال برای حضور پررنگ بانوان در ورزش فوتبال ادامه داد: بانوان اردبیلی استعدادهای زیادی در ورزش فوتبال و فوتسال دارند که با برنامه ریزیهای صورت گرفته برای شکوفایی و دعوت بازیکنان بیشتر از این استان به تیم ملی تلاش می شود.

نوتاش از برنامه ریزی بلند مدت علمی و عملی کمیته بانوان هیئت فوتبال استان در راستای رشد و شکوفایی استعدادهای بانوان فوتبالیست اردبیلی در اینده خبر داد.

رئیس هیئت فوتبال استان عنوان کرد: علاوه بر برنامه های بلند مدت این کمیته دوره های مختلف داوری و مربیگری را برای بانوان فوتبالیست انجام داده که نتیجه آن دعوت بازیکنان استان به اردو تیم های ملی در رده های مختلف است.

