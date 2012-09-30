  1. اقتصاد
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

رضایی به مهر خبر داد:

ثبت‌نام 2250 نفر برای مسکن ویژه/ تمدید زمان افتتاح حساب

ثبت‌نام 2250 نفر برای مسکن ویژه/ تمدید زمان افتتاح حساب

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران از ثبت نام 2250 نفر برای مسکن مهر شهر تهران خبر داد و گفت: زمان افتتاح حساب در بانک مسکن و ثبت نام در سامانه تا زمان اعلام رسمی توقف از سوی این اداره کل ادامه دارد.

تقی رضایی در گفتگو با مهر در خصوص ثبت نام مسکن ویژه تهران، اظهار داشت: متقاضیان می توانند به سامانه http://tehran-maskanmehr.net مراجعه کنند و هم اکنون تا زمان اعلام رسمی اداره کل مسکن و شهرسازی استان ثبت نام انجام می گیرد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران با اشاره به افتتاح حساب متقاضیان در بانک مسکن، گفت: براساس مذاکرات انجام گرفته زمان افتتاح حساب هم تمدید شده است و متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن و افتتاح حساب، پول خود را واریز کنند.

وی از ثبت نام 2 هزار و 250 متقاضی تا شب گذشته خبر داد و افزود: به دلیل استقبال زیاد مردم از این طرح، این زمان را تمدید کردیم و تمامی متقاضیان مسکن مهر شهر تهران می توانند با مراجعه به بانک، حساب خود را افتتاح کنند.

گفتنی است؛ اولین پروژه مسکن مهر شهر تهران در منطقه تهرانسر به اجرا در می آید و در هر بلوک 10 واحد و در هر طبقه 2 واحد ساخته می شود. مساحت این واحدها 105 مترمربع با پارکینگ، انباری، آسانسور و به صورت دوخوابه است.
 

کد مطلب 1708721

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