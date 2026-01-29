خشم مقامات صهیونیست از سخنان جنجالی نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم درباره کمبود ذخایر و تجهیزات نظامی در اراضی اشغالی خشم مسئولان امنیتی تل آویو را برانگیخته است.

در این گزارش آمده است، مسئولان امنیتی رژیم صهیونیستی در جریان دیدار با نتانیاهو خشم خود را نسبت به این سخنان نتانیاهو نشان داده اند چرا که معتقدند این سخنان باعث تضعیف جایگاه ارتش اشغالگر اسرائیل می شود.

مسئولان مذکور تاکید کردند، بارها در خصوص موضوع تقویت توان ارتش اسرائیل با نتانیاهو صحبت شده ولی وی گوش نکرده و به این موضوع اهمیت نداده است. نتانیاهو همیشه می گفت: شما چیزی درباره جنگ های آینده نمی دانید. جنگ های آینده تنها با فشار دادن دکمه ها پیش می رود. درست است که ارتش اسرائیل در استفاده از مهمات به صورت اقتصادی رفتار کرد اما مطرح کردن چنین سخنانی باعث تضعیف روحیه خواهد شد.

نتانیاهو با اشاره به موضوع مهمات جنگی در طول جنگ غزه گفته بود: در برهه‌ای خاص ما مهمات کافی نداشتیم و نظامیان اسرائیلی جان باختند.

وی افزود: بخشی از کمبود مهمات به دلیل تحریم تسلیحاتی اسرائیل توسط دولت بایدن و ممانعت از ارسال تسلیحات پیشرفته بود.