به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که هم پیمانان آمریکا در خاورمیانه طی هفته های گذشته تلاش کردند دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را از تجاوز نظامی احتمالی به ایران منصرف کنند. آنها در عین حال نسبت به وقوع یک درگیری گسترده تر در منطقه بعد از این تجاوز نظامی هشدار دادند.

در این گزارش آمده است، حتی قبل از آن که ترامپ روز چهارشنبه یک تهدید جدید علیه ایران مطرح کند هم پیمانان آمریکا در منطقه تاکید داشتند که نباید تجاوز نظامی علیه ایران صورت بگیرد چرا که می ترسند منطقه وارد درگیری گسترده تری شود.

پیشتر نیز رسانه ها گزارش داده بودند که کشورهای عربی منطقه با توجه به واکنش ایران، از ترامپ خواسته بودند که دست به هیچ گونه تجاوز نظامی علیه این کشور نزند.