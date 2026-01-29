  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۵۰

هشدار هم‌پیمانان آمریکا به ترامپ درباره تبعات تجاوز نظامی به ایران

هشدار هم‌پیمانان آمریکا به ترامپ درباره تبعات تجاوز نظامی به ایران

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که هم پیمانان آمریکا در منطقه به ترامپ نسبت به تبعات هرگونه تجاوز نظامی علیه ایران هشدار داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که هم پیمانان آمریکا در خاورمیانه طی هفته های گذشته تلاش کردند دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را از تجاوز نظامی احتمالی به ایران منصرف کنند. آنها در عین حال نسبت به وقوع یک درگیری گسترده تر در منطقه بعد از این تجاوز نظامی هشدار دادند.

در این گزارش آمده است، حتی قبل از آن که ترامپ روز چهارشنبه یک تهدید جدید علیه ایران مطرح کند هم پیمانان آمریکا در منطقه تاکید داشتند که نباید تجاوز نظامی علیه ایران صورت بگیرد چرا که می ترسند منطقه وارد درگیری گسترده تری شود.

پیشتر نیز رسانه ها گزارش داده بودند که کشورهای عربی منطقه با توجه به واکنش ایران، از ترامپ خواسته بودند که دست به هیچ گونه تجاوز نظامی علیه این کشور نزند.

کد مطلب 6734515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      27 33
      پاسخ
      فیلم هایی که در جزیره اپستین به دست نتانیاهو است ترامپ را برده ی حقیر، رژیم پلید صهیونیست کرده است
      • ID ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
        10 5
        تو کشورهای عربی فقط قطر و عمان مخالف حمله به ایران هستن اینطرف هم ترکیه! بقیه کشورهای منطقه از امارات و بحرین تا عربستان و مصر موافق حمله هستن اصل کاری اسرائیله که ترامپ رو مجاب کرده حمله کنه
    • محسن گرجی IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      11 34
      پاسخ
      این مرد نان . شرکتهای اسلحه سازی را باید بدهد. جنگ کجا بود. فقط تهدید است وبس.
    • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      20 18
      پاسخ
      فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مومنین.
    • IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      26 58
      پاسخ
      این فرموده سردار شهید مان سلیمانی بزرگ مرد تاریخ هست ۰اقای ترامپ حریفت منم سپاه قدس نمی خواهد یادش گرامی باد فرمانده مقاومت هنوزروح پاکش درمیدان جنگ فرماندهی می کند سربازانی همچون سردار شهید جانها تربیت شده اند که امریکا واسراییل را به زباله دان تاریخ می سپارند ملت ایران راه فرماندهان شهید شان را ادامه خواهند داد وسربازان ولایت فقیه هستند امریکا این جرثومه فساد قاتل ملت های خاورمیانه وسگ هارش درمنطقه باید از بین بروند چه جنگ بشود وچه جنگ نشود
    • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      22 42
      پاسخ
      سگی‌که‌زیادی‌پارس‌می‌کنه‌کمتر‌گاز‌می‌گیره‌‌‌باز‌هم‌مثل‌دفعه‌ی‌قبل‌می‌افتی‌غلط‌کردن‌‌اما‌دیگه‌فایده‌نداره‌وقتی‌که‌۳۰‌هزار‌نیروی‌امریکایی‌به‌هلاکت‌برسند‌مردم‌امریکا‌قطعه‌قطعه‌ات‌می‌کنند‌‌اگر‌واقعا‌جنگی‌بزرگ‌رخ‌بده‌کار‌صهیونست‌ها‌تمامه‌
    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      17 30
      پاسخ
      ایران باید با ضربات پیش دستانه...مانع از شکل گیری صف آرایی نظامی امریکا..و...قبل از آمادگی کامل آنها و امکان هرگونه آسیب به توان نظامی کشور،باید بسراغ دشمن رفت..جلوی سگ‌های هار باید با شجاعت ایستاد.
    • ali IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      29 39
      پاسخ
      لعنت خدا بر انگلیس و امریکا و اسراییل از الان تا روز ابد
    • هاموت IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      4 6
      پاسخ
      خیلی خوب وواقعی
    • جانم فدای ایران FR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      15 29
      پاسخ
      در صورت قطعی شدن حمله رژیم تروریستی آمریکا به ایران، اولین کاری که نیروهای مسلح ما باید انجام بدهند، غرق کردن ناو هواپیمابر امریکایی ست. با غرق شدن این ناو عملا بخش عمده ای از توان عملیاتی نیروهای تروریستی امریکایی(از جمله بخشی از هواپیماهای اف 35 و اف 28) از بین خواهند رفت. تنها عاملی که تروریست های امریکایی و اسرائیلی را به حمله به ایران در جنگ قبلی واداشت، عدم پاسخ واقعی ایران به حملات تروریستی قبلی، با امید واهی پرهیز از درگیری بود! این اشتباه عظیم نباید دوباره تکرار شود.
    • خاکپور IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      6 6
      پاسخ
      بعد از جنگ هیچ شیخ نشین نخواهیم داشت همه خاورمیانه به عصر حجر بر می گردد
    • نیکتا IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      8 5
      پاسخ
      ترامپ تیمارستانی جنایتکارنتایاهو درمانده بدبخت خونخوار.مرگ بر امریکا تروریست مرگ براسراییل تروریست غاصب مرگ و نفرین فراوان بر همه ی دشمنان ایران اسلامی.نابود میشن بزودی زودچون ما خدارو داریم وخدابزرگه.
    • محمد امین IR ۰۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      0 1
      پاسخ
      جانم فدای رهبر وسربازاش تا ظهوراقاامام زمان
    • خرد IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      0 1
      پاسخ
      بابا بزنبدشون قبل از اینکه مارو بزنن اینها اگر یکبار دیگه جلوتر از ما حمله کنند متلاشی مون می‌کنند جنگ داخلی میشه و بعد ملت ما چند پاره میشه و چهارتا افغانستان و آذربایجان دیگه ازش بیرون میاد بعدشم اسلحه میدن دستشون. خودمون رو وامیدارن تا خودمون رو نابود تر کنیم و خدا میدونه سرنوشت این 90مبلبون چی میشه ؟ به خدا ما اگر 3 میلیون کشته هم بدیم و این آمریکا و عربهارو پوزه شونو به گل بمالیم و بقیه مون با عزت زندگی کنیم ارزش داره.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها