به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نرم افزار «نمایه گنجینه نشریات کودکان و نوجوانان» به عنوان بزرگترین بانک اطلاعات و نرمافزار تخصصی نشریات کودک و نوجوان، شانزدهم مهر و در آستانه روز جهانی کودک با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور و دبیر شورای فرهنگ عمومی رونمایی خواهد شد.
این نرمافزار آرشیو الکترونیکی تمام متن نشریات کودک و نوجوان پس از انقلاب و بزرگترین بانک اطلاعاتی است که تاکنون در این زمینه منتشر شده است. این نرمافزار با قابلیتهای جستجوی مختلف طراحی شده و در آستانه روز جهانی کودک که دوشنبه هفدهم مهرماه است، رونمایی خواهد شد.
مراسم رونمایی از این نرمافزار روز یکشنبه 16 مهر از ساعت 13:30 در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به نشانی میدان بهارستان، خیابان کمالالملک، روبروی درب اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.
نظر شما