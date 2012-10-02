مرگ 300 شهروند در خزر/ افزایش دو برابری غرق شدگی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور از کل غرق‌ شدگان تابستان امسال در سه استان گیلان، مازندران و گلستان 200 نفر مرد و 22 نفر دیگر زن بودند، همچنین در این مدت بیشترین میزان غرق شدگی با 104 فوتی در مرداد ماه ثبت شده‌است.

همچنین از نظر محل غرق‌شدگی نیز بیشترین موارد غرق‌ شدگی تابستان امسال استان مازندران با 42 مورد در سواحل محمودآباد،‌ استان گیلان با 20 مورد در سواحل رشت و استان گلستان با شش مورد در سواحل بندر ترکمن اتفاق افتاده‌ است.



رشد 44 درصدی غرق‌شدگی سه استان در 6 ماه

این اطلاعات و آمارها نشان می دهد مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در 6 ماهه امسال نیز در سه استان گیلان، مازندران و گلستان نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد افزایش یافته است.

همچنین در نیمه اول امسال 307 نفر در سه استان گیلان، مازندران وگلستان بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار فوتی‌های ناشی از غرق شدگی 210 نفر بود،‌ 46.1 درصد افزایش یافته‌ است.

بر اساس این گزارش ازکل فوتی‌های غرق شدگی در شش ماهه اول امسال 275 نفر مرد و 32 نفر زن بودند، همچنین 109 نفر از افراد فوت شده در سن 21 تا 30 سال قرار داشتند که 35.5 درصد کل غرق‌شدگان را دربرمی گیرد.

این گزارش می افزاید در 6 ماهه امسال استان مازندران با 182 فوتی بیشترین میزان مرگ ناشی از غرق شدگی را دارد و استان‌های گیلان با 92 فوتی و گلستان با 33 فوتی در رتبه های بعدی قرار می‌گیرند. و در نیمه اول امسال میزان غرق شدگی در مرداد ماه با ثبت 104 فوتی بیش از دیگر ماه‌های سال بوده که 70 نفر آن‌ها در سواحل استان مازندارن، 28 نفر در سواحل استان گیلان و شش نفر در سواحل استان گلستان غرق شده‌اند.