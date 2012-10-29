کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم هفت نفره جودوی کارگران خراسان شمالی برای شرکت در بیست و پنجمین دوره رقابت‌های قهرمانی کارگران کشور هفتم آبان ماه عازم تهران شد.

وی افزود: اعضای تیم استان را در این مسابقات در وزن 60 کیلوگرم بهزاد وحدانی، 66 کیلو مهدی دلیریان، 73 کیلو الیاس علی اکبری، 81 کیلوگرم حسین علی اکبری، 90 کیلو علی محمدنیا، 100 کیلو مسلم نوری و در 100+ کیلوگرم مسعود حاجی پور مقدم تشکیل داده‌اند.

خسرویار تصریح کرد: مربیگری تیم اعزامی استان را محمد مالدار و سرپرستی آن را سعید مولایی بر عهده دارد.

وی افزود: بیست و پنجمین دوره رقابت‌های جودوی قهرمانی کارگران کشور از صبح دوشنبه هشتم آبان ماه به میزبانی تهران و در محل مجموعه ورزشی شهید معتمدی آغاز می‌شود و عصر این روز نیز با معرفی نفرات برتر در اوزان مختلف و تیم‌های اول تا سوم به کار خود پایان می‌دهد.

رئیس هئیت جودو و کوراش خراسان شمالی تصریح کرد: تیم کارگران خراسان شمالی در ادوار گذشته رقابت‌های قهرمانی جودوی کارگران کشور، یک مقام قهرمانی و دو نایب قهرمانی کسب کرده‌اند.