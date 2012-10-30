راه انداز ی و تجهیز مراکز فرهنگی قرآنی در 58 بقعه استان مرکزی

حجت الاسلام محمد باقر حسینی در تشریح فعالیت های فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در شش ماه ه اول سال جاری به خبرنگار مهر گفت: برگزاری 30 همایش بصیرتی مبتنی بر سیره عملی و نظری امام (ره) و مقام معظم رهبری در این مدت نیز از مهم ترین برنامه های فرهنگی بوده است.



وی با اشاره به اجرای برنامه های مناسبتی در بقاع متبرکه به تعداد 665 جلسه، اظهار داشت: در ایام پرفضیلت فاطمیه نیز سوگواره یاس نبوی ویژه شهادت حضرت زهرا (س) در 122 بقعه متبرکه استان مرکز ی برگزار شد.



حسینی ادامه داد: برگزاری محافل ترتیل خوانی و جزء خوانی در بقاع متبرکه به تعداد یکهزار و 683 واجرای طرح تربیت حافظان قرآن کریم نیز در راستای توسعه آموزش قرآن کریم در نیمه اول سال اجرایی شد.



وی برگزاری کنگره امامان معصوم و بزرگداشت امامزادگان معصوم در 11 بقعه استان را از دیگر برنامه های فرهنگی این اداره کل عنوان و بیان داشت: در نیمه نخست سال طرح نوروزی آرامش بهاری در 42 بقعه متبرکه و بازدید و زیارت عاشقان اهل بیت از این مکان های مقدس وطرح نشاط معنوی در38 بقعه متبرکه با اعزام روحانیون بومی و غیر بومی با موفقیت به اجرا در آمد.



حسینی ادامه داد: اعزام 107 مبلغ به بقاع متبرکه، برگزاری طرح ضیافت الهی در 58 بقعه، چاپ و نشر با موضوع ارزش های انقلابی و اسلامی به تعداد 10هزارتیراژ،چاپ و نشر محصولات تبلیغی و ترویجی فرهنگ وقف به تعداد 26 هزار و460 تیراژ،اجرای برنامه های مشاوره و پاسخگویی به سوالات در40 بقعه متبرکه و برگزاری سلسله مباحث نمایشگاهی ارسالی از معاونت فرهنگی سازمان کشور در بقاع متبرکه از دیگر اقدامات فرهنگی شش ماهه نخست بوده است.



وی در پایان گفت: راه اندازی کاروان ولادت عشق در روز ولادت امام رضا (ع) با حضور خادمین و جمع آوری قرآن های فرسوده امامزادگان و تجهیز به قرآن های خریداری شده از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در نیمه نخست سالجاری بوده است.