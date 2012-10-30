راه اندازی نخستین موتور جستجوی بومی/ تخصیص ارز مرجع به کالاهای IT

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور در حاشیه مراسم افتتاح شبکه ملی سلامت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با بیان اینکه موتور جستجوی (پارسی جو) هم اکنون به صورت آزمایشی راه اندازی شده است، اظهار داشت: این پروژه هر روز رو به تکمیل شدن می رود.

وی با بیان اینکه این پروژه از سوی وزارت ارتباطات مجوزهای راه اندازی خود را گرفته است، گفت: مراحل تکمیل این موتور جستجو و افزایش تعداد صفحات جستجوی آن نیازمند حافظه های بسیار زیاد و تجهیزاتی است که به مرور در حال آماده سازی است.

وی گفت: پروژه های موتور جستجوی دیگری نیز در مرحله تولید است و مقدمات آن به زودی آماده می شود که وزارت ارتباطات از این پروژه های بومی و حجیم حمایت لازم را به عمل می آورد.

مذاکره برای تخصیص ارز مرجع به کالاهای آی تی

وزیر ارتباطات همچنین از مکاتبات صورت گرفته با بانک مرکزی برای تخصیص ارز مرجع به کالاهای فناوری اطلاعات و فعالان این حوزه خبر داد و اضافه کرد: با مکاتبات صورت گرفته قرار است گروه بندیهای لازم برای کالاهای فناوری اطلاعات انجام پذیرد تا در این بازار به این کالاها ارز مرجع تعلق گیرد.

به گفته تقی پور، پیش از این کالاهای فناوری اطلاعات اولویتی در تخصیص ارز مرجع نداشتند.

تمدید انحصار ارائه نسل سوم موبایل برای تضمین سرمایه گذاری

تقی پور در پاسخ به پرسش دیگر مهر در مورد تمدید دوره حفاظت اپراتور سوم موبایل برای مدت 15 ماه که از سوی دولت تعیین شده است و بر اساس آن دیگر اپراتورهای موبایل تا این زمان نمی توانند خدمات نسل سوم ارائه دهند، اظهار داشت: تصمیم دولت برای تمدید زمان ارائه نسل سوم موبایل به صورت انحصاری در کشور با هدف تضمین سرمایه گذاری اپراتور سوم در نظر گرفته شده و بر این اساس دولت خود را ملزم می داند امکانات لازم را برای تضمین سرمایه گذاری این اپراتور به کار گیرد.

وی گفت: دولت برخی از تاخیراتی را که در شبکه اپراتور سوم وجود داشته، پذیرفته است و با وجود اینکه این شبکه باید در دهه فجر 90 طبق زمانبدی به صورت رسمی آغاز به کار می کرد اما بر اساس زمان بندیها تاخیراتی را در برنامه خود دارد.

بر این اساس دولت با تصمیم گیریهای صورت گرفته مهلت مجددی را به مدت 15ماه به این اپراتور برای ارائه خدمات نسل سوم به صورت انحصاری داده است.

ادامه طرح هم کدسازی تلفنهای ثابت

وزیر ارتباطات همچنین در جمع خبرنگاران از ادامه روند طرح هم کدسازی تلفن ثابت در دیگر استانهای کشور خبر داد و گفت: نیازمند برخی تغییرات در مراکز استانها در زمینه تلفن ثابت هستیم و به زودی برنامه یکسان سازی کدهای مخابراتی در استانهای مختلف اعلام می شود.

تکمیل شبکه ملی سلامت نیازمند 15 میلیارد تومان است

تقی پور در خصوص تامین اعتبارات شبکه ملی سلامت که به عنوان یکی از شبکه های اختصاصی شبکه ملی اطلاعات امروز وارد فاز بهره برداری شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر اعتبارات تخصیص یافته شده، این شبکه در زمینه زیرساختهای ارتباطی نیازمند 15 میلیارد تومان است اما در زمینه تولید محتوا و تجهیزات اعتباراتی را نیاز است، که تقاضا داریم دولت در این زمینه مساعدتهای لازم را به عمل آورد.