حمید صافدل در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی در حال بازنگری است، گفت: این بازنگری بسته به شرایط تولید داخلی آن کالاها و میزان وابستگی کشور به آنها و نیز مصرفی‌بودن یا نبودن این کالاها، هم اکنون از سوی کارشناسان در حال بررسی است و فهرست جدید شنبه هفته آینده اعلام خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هدف دولت این است که مدیریت واردات انجام دهد و در گذشته نیز اعلام کرده بود که کالاهایی که در اولویت‌های 9 و 10 قرار می‌گیرند شامل مجموعه‌ای از کالاهایی هستند که بعضا تولید داخلی دارند یا کالاهای آماده مصرف غیرضرور و لوکس به شمار می‌روند.

ماجرای ممنوعیت 77 قلم کالا

وی تصریح کرد: بر این اساس همانطور که عملکرد دولت همچنان نشان می‌دهد، کالاهای اولویت 1 و 2 برای دولت بسیار مهم تلقی می‌شوند و این کالاها عموما مواد اولیه بخش صنایع غذایی همچون گندم، شکر و روغن را تشکیل می‌دهند و یا مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و دارو هستند که دولت به هر طریق، ارز مرجع در اختیار آنها قرار داده است.

صافدل گفت: همچنین کالاهایی که نیمه ساخته و یا در رده مواد اولیه قرار می‌گیرند نیز به نوعی ارز دولتی، البته با نرخ مبادلاتی دریافت می‌کنند اما در مورد گروهی از کالاها باید تصمیم‌گیری صورت می‌گرفت که وارداتشان محدود شود یا کماکان واردات آنها مثل روال سابق و البته با رعایت ضوابط تعرفه‌ای و شرایط فنی مجاز باشد.

وی ادامه داد: چنانچه در مورد محدودیت یا ممنوعیت واردات آنها از قبل، پیش‌آگهی یا فراخوان صورت می‌گرفت، ممکن بود که در مورد این کالاها بر خلاف خواسته دولت، واردات تحریک شده و بیشتر شود و این نقض غرض بود، بنابراین قرار بر این شد که تقاضای ورود این کالاها ظرف دوره کوتاهی بررسی و متوقف شود و گروهی که بنا بر توقف واردات آنها گذاشته شود، وارداتشان ممنوع اعلام شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: البته آن دسته از کالاهایی که تا پیش از این تصمیم، در سطح گمرکات اجرایی کشور، اظهار شده باشند، طبق شرایط قبل اجازه واردات خواهند داشت.

احتمال خروج برخی کالاها از فهرست ممنوعیت

صافدل گفت: در بررسی نهایی که در حال انجام است، ممکن است برخی از کالاها از شرایط ممنوعیت واردات خارج شوند. وی اظهارداشت: بازنگری به نحوی انجام خواهد شد که شرایط توانایی تولید داخلی و شدت مصرف و استهلاک نیز در نظر گرفته شود که این نیاز به کار کارشناسی دارد.

به گزارش مهر، خودرو، لوازم خانگی، پوشاک ، موبایل و رایانه و اجزا آن از مهمترین کالاهایی هستند که در فهرست ممنوعیت 77 کالای وارداتی قرار گرفته اند.

ابلاغ شرایط جدید صادرات به گمرکات

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: گمرک براساس دستورالعمل چند صفحه‌ای تمامی بخشنامه مورخ 17 آبان ماه سال جاری را که مصوب سازمان توسعه تجارت ایران بوده، به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است و بر اساس این دستورالعمل که برای ناظران گمرک استانهای، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل کشور صادر شده است، امکان اظهار و صدور کالا با شرایط قبلی وجود خواهد داشت.

وی اظهار داشت: بدیهی است که گروه کالایی که در فهرست B قرار می گیرند، باید عوارض پرداخت کنند و مجوز صادراتی دارند که البته بعد از 26 آبانماه عملیاتی خواهد شد.

صافدل گفت: همچنین در مورد گروهی از کالاها که تاریخ اجرای آنها برای 8 آبان ماه اعلام شده است، بر اساس بخشنامه قبلی که در راستای ماده 11 مکرر قانون مقررات واردات و صادرات اعمال می شود، آن دسته از صادرکنندگان که شرایط آن را داشته باشند می توانند در جهت استیفای حقوق مکتسبه صادرکنندگان تقاضای تجدیدنظر و ایفای تعهدات را برای امر صادرات داشته باشند.