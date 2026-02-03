منوچهر محمدی تجلیل شد؛ او مانند پدر برای سینمای ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت منوچهر محمدی تهیه‌کننده باسابقه سینما روز ۱۴ بهمن و پیش از اکران فیلم «سرزمین فرشته‌ها» ساخته بابک خواجه‌پاشا به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر، برگزار شد.

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما و منوچهر شاهسواری دبیر جشنواره در این مراسم حضور داشتند.

سونیا پوریامین اجرای این برنامه را بر عهده داشت و در ابتدای برنامه ویدیویی از فیلم‌های منوچهر محمدی و جوایزی که دریافت کرده است، پخش شد.

سپس منوچهر شاهسواری روی صحنه آمد و درباره منوچهر محمدی گفت: حرف زدن درباره منوچهر محمدی در عین سادگی سخت است به خصوص که من سال های سال رفاقت و شفقتی با او دارم. گاهی او اشک‌های من را دیده و گاهی من. من معتقدم آدمی با اشک‌هایش شناخته می شود.

وی عنوان کرد: ما گاهی فراموش‌ می‌کنیم‌که چه سرمایه‌هایی در اختیار داریم؛ سرمایه هایی که نمادین هستند و حتی حضور هم ندارند اما در زمان مناسب حاضر هستند تا مرهمی روی زخم‌ها بگذارند. دوستان اهل سینما می‌دانند که هرگاه ما به بن‌بستی می‌رسیدیم با مشورت منوچهر از بن بست خارج می‌شدیم. بی‌حاشیه و بی ادعا بخشی از بحران های سینمای ایران با منوچهر محمدی رفع یا آرام شده است.

دبیر جشنواره فیلم فجر بیان کرد: او در تمام فیلم‌هایش با هر نوع خشونتی مقابله کرده است. من این فیلم را دیده ام و باور دارم که اگر نتوانیم خشونت های ذهنی خودمان را مهار کنیم، منجر به خشونت عملی می‌شود. برای رفع خشونت ذهنی هم هیچ راهی جز فرهنگ و هنر وجود ندارد.

شاهسواری تاکید کرد: بیش از سه سال پیش من در جریان ایده این فیلم بودم و منوچهر محمدی سال‌ها درباره آن فکر می‌کرد.

وی درباره برگزاری بزرگداشت این هنرمند گفت: رفاقت من با منوچهر محمدی و اکران فیلمش و برگزار نکردن افتتاحیه باعث شد که امروز از او تجلیل کنیم. امسال به دلیل شرایط کشور افتتاحیه را لغو نکردیم بلکه بر این باور بودیم که باید ساختار برگزاری افتتاحیه تغییر کند و بزرگداشت‌ها میان اهالی رسانه و در طول جشنواره برگزار شود.

در ادامه با حضور فریدزاده، شاهسواری و اسعدیان از این تهیه‌کننده باسابقه تجلیل شد.

محمدی سپس با اشاره به پخش ویدیوی جوایزش گفت: من این ‌جوایز را به نیابت از سینمای نجیب، مظلوم و دردمند ایران گرفتم و مال من نیستند.

وی درباره ایده فیلم «سرزمین فرشته‌ها» بیان کرد: این ایده سال ۱۴۰۲ روی کاغذ آمد و اواخر ۱۴۰۳ عملیاتی شد. در این زمینه خانم مریم پیرکاری و آقای جعفریان ما را حمایت کردند و با اعتمادی که کردند فرصت ساخت فیلم‌ فراهم شد.

محمدی با قدردانی از همسرش گفت: امروز مصادف با سالگرد ازدواج من است. چندسال پیش خدا فرشته‌ای را سر راه من قرار داد و در آن سال مهریه همسرم ۴۰ جلد کتاب بود. از همان ابتدای ازدواج من مقابل ادب و علم ایشان زانو زدم و یاد گرفتم. من این جایزه را به همسر، عشق، مرشد و مرادم بانو فرزانه تقدیم می‌کنم. می‌دانم که ایران سرشار از چنین زنانی است و بی‌شک جهان با وجود چنین زنانی زیباتر خواهد شد.

رائد فریدزاده سپس درباره محمدی تصریح کرد: آقای محمدی برای سینمای ایران نقش پدری دارد و پدر همواره با دلسوزی نگران فرزندانش است. مخصوصا اگر در خانه میان فرزندان‌ قهری ایجاد شود. آقای محمدی یکی از دلسوزترین افراد سینما و بی‌شک پدر سینمای ایران است. در اینجا جا دارد از خانم فرشته طائرپور که مانند مادر برای سینما بودند یاد کنم. روحشان شاد.