برگزاری آیین تجلیل از شهدای 5 آذر گرگان زیر باران

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که به منظور زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدای گرانقدرانقلاب اسلامی و به خصوص شهدای پنجم آذربرگزار شد یکی از مداحان با ذکرنوحه ومصیبت در رثای سرور وسالار شهیدان مراسم را فضایی معنوی بخشید.

همچنین قرار بود یکی از افراد حاضر در روز قیام پنج آذر گرگان به ذکر خاطره گویی بپردازد که به دلیل بارش شدید باران این برنامه برگزار نشد.

در ادامه حاضران در مراسم با تقدیم شاخه گلی بر مزار شهدای پنج آذر ودیگر شهدای انقلاب اسلامی ودفاع مقدس به غبارروبی مزار شهدا پرداختن و آرمانهای شهدای والامقام تجدید میقاق کردند.

گفتنی است در حادثه پنجم آذر ماه سال 1357گرگان، حسین امیر لطیفی،صدیقه پروانه ،سید اسماعیل حسینی ،عباس خالداران ،احمد سبطی ،حجت الله عباسی ،ابوالقاسم(جعفر) علاء الدین ،نرگس قصابان ،حسین محبی راد ،حسین مقصودلو ،سید نظام الدین نبوی ،حسینعلی نصیری و فرامرز ویزواری به شهادت رسیدند.



مراسم بزرگداشت دیگری در خصوص شهدای پنجم آذرگرگان در روز دوشنبه ششم آذر در صحن شورای شهر گرگان برگزار می شود.