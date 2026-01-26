به گزارش خبرگزاری مهر در سال‌های اخیر، آموزش شهروندی تلاش کرده از چارچوب‌های کلاسیک فاصله بگیرد و در موقعیت‌های واقعی اجتماعی حضور داشته باشد. ارزیابی اثربخشی این آموزش‌ها نیز بر اساس میزان همراهی شهروندان تعریف شده؛ نگاهی که در طراحی برنامه‌ها، پویش‌ها و به‌ویژه رویدادهای شاخص آموزش شهروندی، نمود عینی پیدا کرده است.

ویترین آموزش‌های شهروندی در نیمه دوم سال

نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به یکی از مقاطع پرکار آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران تبدیل شد. تنفیذ احکام بیست‌وپنجمین دوره شهرداران مدرسه در فرهنگسرای بهمن، آغازگر سلسله برنامه‌هایی بود که آموزش شهروندی را به فضای رسمی، مدرسه‌ای و اجتماعی پیوند زد.

در ادامه، آیین تقدیر از دانش‌آموزان المپیادی، مدال‌آوران بین‌المللی و نخبگان کنکور ۱۴۰۴ در برج میلاد برگزار شد؛ رویدادی که بر پیوند آموزش شهروندی با نخبگان علمی و سرمایه انسانی آینده شهر تأکید داشت.

برگزاری سومین دوره بین‌المللی اعطای جایزه معلم در برج میلاد نیز از دیگر برنامه‌های شاخص این ماه بود؛ رویدادی که جایگاه معلم و آموزش را در سطحی فراتر از مناسبت‌های نمادین بازتعریف کرد. تمامی این برنامه‌ها با حضور شهردار تهران برگزار شد.

مدرسه، نقطه شروع شهروند مسئول

در کنار این رویدادها، مدارس همچنان یکی از مهم‌ترین بسترهای آموزش شهروندی باقی مانده‌اند. اجرای طرح «خانه محیط‌زیست» در هفتصد مدرسه دارای شهردار مدرسه، با همکاری اداره‌کل آموزش‌های شهروندی، اداره‌کل محیط‌زیست و اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهر تهران، گامی در جهت نهادینه‌سازی مفاهیم محیط‌زیستی از سنین پایین به شمار می‌رود.

همچنین اجرای ویژه طرح «من شهردارم» در دو هزار و پانصد مدرسه و تعریف بیش از نوزده هزار و پانصد پروژه دانش‌آموزی، آموزش مشارکت‌محور را از سطح تئوری به تجربه عملی نزدیک کرده است.

آموزش در دل بحران و زندگی روزمره

تولید کلیپ‌های «شهرآموز» که از دوران جنگ دوازده‌روزه آغاز شد، نمونه‌ای از تلاش برای حضور آموزش شهروندی در لحظه‌های حساس اجتماعی است. این تولیدات با همکاری سازمان آتش‌نشانی، هلال‌احمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب و دیگر نهادهای مرتبط، آموزش ایمنی و رفتار اجتماعی را به زبانی قابل فهم و کاربردی منتقل کرده‌اند.

پویش‌هایی برای تغییر رفتار شهری

اجرای شش دوره پویش «بی‌تفاوت نباشیم» با همکاری سازمان‌هایی چون مدیریت پسماند، آتش‌نشانی، مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، سازمان مدیریت منابع آب کشور، سازمان حمل‌ونقل و ترافیک، شرکت کنترل ترافیک و شرکت بهره‌برداری مترو، بخش دیگری از این رویکرد بوده است.

تفکیک زباله و استفاده از نوماند، صرفه‌جویی در مصرف آب، استفاده از کلاه ایمنی موتورسواران، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ساماندهی سرویس مدارس، معاینه فنی و رزرو طرح ترافیک، از محورهای اصلی این پویش‌ها بوده‌اند.

مجموع این اقدامات نشان می‌دهد آموزش شهروندی در تهران، در حال عبور از آموزش‌های پراکنده و مناسبتی به سمت برنامه‌ها و رویدادهای اثرگذار و قابل ارزیابی است؛ مسیری که تلاش دارد آموزش را به بخشی از زیست روزمره و تقویم اجتماعی شهر تبدیل کند.