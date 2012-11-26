به گزارش خبرنگار مهر، این سه کتاب به مناسبت برگزاری دوازدهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی - که چندی پیش در شیراز برگزار شد - از سوی انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر شدهاند.
ارجنامه «دکتر سیدمحمدباقر حجتی» مشتمل بر 5 فصل است، شامل شرح زندگی، احوال و فعالیتها، کتابشناسی آثار علمی و پژوهشی، راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه، گفتگوها و مصاحبههایی از استاد حجتی کرمانی و مقالاتی درباره او.
استاد دکترسیدمحمد باقر حجتی از معدود روحانیانی است که در کنار طی مدارج حوزوی نزد علمای دینی، تحصیلات عالی را نیز تا دریافت درجه دکترای حکمت و فلسفه از دانشگاه تهران (در سال 1346) ادامه داده و در هر دو حوزه تحصیل، مقام و جایگاه ویژهای یافته است.
دکتر سیدمحمدباقر حجتی در کنار این دو حوزه معرفتی، در شاخه کتابداری نیز، خدمات قابل توجهی را برای فهرستنویسی کتب دینی به ثمر رسانده و نخستین تلاشهای جدی برای تدوین نسخ خطی کتابخانه دانشکده الهیات ـ که سالها سرپرستی آن را نیز بر عهده داشته ـ توسط او انجام شده است.
کتاب 232 صفحهای «ارجنامه دکترسیدمحمدباقر حجتی» تالیف و گردآوری علی صادقزاده وایقان و اعظم نجفقلینژاد ورجوی در شمارگان 500 نسخه و با بهای 18 هزار تومان چاپ شده است.
ارجنامه «آیتالله حاج شیخ رضا استادی» هم مشتمل بر 5 فصل است؛ شامل شرح زندگی و احوال، کتابشناسی آثار استاد به قلم استاد، نمایه الفبایی آثار، گفتگوها، سخنرانیها و مقالاتی از آیتالله استادی، مقالاتی درباره استاد و مقالات اهدایی به استاد.
کتاب 290 صفحهای «ارجنامه آیتالله حاج شیخ رضا استادی» هم در شمارگان 500 نسخه و با بهای 18 هزار تومان چاپ شده است.
ارجنامه «آیتالله ضیاءالدین حدائق شیرازی (ابن یوسف)» هم مشتمل بر 3 فصل است، شامل احوال و آثار، مقالات و رسالهها و مقالاتی درباره استاد و اهدایی به ایشان.
مرحوم ابن یوسف در سن 22 سالگی برای ارتقا و تکمیل مراتب علمی از شیراز به شهرهای اصفهان، قم و مشهد رفته و پس از دو سال در تهران اقامت گزیده و بعد از 15 سال به شیراز بازگشته است.
با این حال به جز گزارشهای مختصری که از زندگی او در کتابهای متعدد تراجم و تاریخ معاصر شیراز آمد، شناختی از فعالیتهای علمی و پژوهشی او در ایام اقامتش در شیراز در دست نیست و به همین خاطر این کتاب با انتشار مقالات و رسالههایی که از او در سالهای دور به چاپ رسیده، تلاش کرده جایگاه علمی او را روشن کند.
کتاب 173 صفحهای «ارجنامه آیتالله ضیاءالدین حدائق شیرازی (ابن یوسف)» نیز در شمارگان 500 نسخه و با بهای 14 هزار تومان چاپ شده است.
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