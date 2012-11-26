به گزارش خبرنگار مهر، این سه کتاب به مناسبت برگزاری دوازدهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی - که چندی پیش در شیراز برگزار شد - از سوی انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر شده‌اند.

ارج‌نامه «دکتر سیدمحمدباقر حجتی» مشتمل بر 5 فصل است، شامل شرح زندگی، احوال و فعالیت‌ها، کتابشناسی آثار علمی و پژوهشی، راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه، گفتگوها و مصاحبه‌هایی از استاد حجتی کرمانی و مقالاتی درباره او.

استاد دکترسیدمحمد باقر حجتی از معدود روحانیانی است که در کنار طی مدارج حوزوی نزد علمای دینی، تحصیلات عالی را نیز تا دریافت درجه دکترای حکمت و فلسفه از دانشگاه تهران (در سال 1346) ادامه داده و در هر دو حوزه تحصیل، مقام و جایگاه ویژه‌ای یافته است.

دکتر سیدمحمدباقر حجتی در کنار این دو حوزه معرفتی، در شاخه کتابداری نیز، خدمات قابل توجهی را برای فهرست‌نویسی کتب دینی به ثمر رسانده و نخستین تلاش‌های جدی برای تدوین نسخ خطی کتابخانه دانشکده الهیات ـ که سال‌ها سرپرستی آن را نیز بر عهده داشته ـ توسط او انجام شده است.

کتاب 232 صفحه‌ای «ارج‌نامه دکترسیدمحمدباقر حجتی» تالیف و گردآوری علی صادق‌زاده وایقان و اعظم نجفقلی‌نژاد ورجوی در شمارگان 500 نسخه و با بهای 18 هزار تومان چاپ شده است.

ارج‌نامه «آیت‌الله حاج شیخ رضا استادی» هم مشتمل بر 5 فصل است؛ شامل شرح زندگی و احوال، کتابشناسی آثار استاد به قلم استاد، نمایه الفبایی آثار، گفتگوها، سخنرانی‌ها و مقالاتی از آیت‌الله استادی، مقالاتی درباره استاد و مقالات اهدایی به استاد.

آیت الله شیخ رضا استادی نزدیک به 50 سال با موسسه‌های فرهنگی و علمی نظیر موسسه «در راه حق» قم همکاری دارد و علاوه بر تدریس در حوزه و تبلیغ و سخنرانی در مجامع مختلف و مسئولیت‌های اجرایی و علمی مهم تا‌کنون موفق به تدوین و چاپ بیش از ده‌ها اثر پژوهشی برجسته و چاپ مقالات متعدد در نشریات کشور شده است.

آنچه که در این کتاب مدنظر نویسندگان آنها (علی صادق‌زاده وایقان و اعظم نجفقلی‌نژاد ورجوی) است نشانگر 60 سال مودت و عشق آیت‌الله استادی به کتاب و نسخه‌های خطی بوده و ثمره 6 دهه از عمر اوست.