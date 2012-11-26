سینماها در آستانه تعطیلی/ دولت و مجلس به کمک سینماداران بیایند

حبیب کاوش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات اقتصادی سینماها و صنعت سینما گفت: انجمن سینماداران به تازگی نامهای را به ریاست سازمان سینمایی ارسال کردهاند مبنیبر اینکه به دلیل شرایط بد اقتصادی دیگر فیلم اکران نمیکنند و در آن تاکید کردهاند که بعد از پایان اکران چهار فیلم جدید که از 8 آذر ماه روی پرده خواهند رفت، دیگر هیچ فیلمی با ادامه این وضعیت نمایش نمیدهند.
وی افزود: ما نیز این موضوع را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که وضعیت سینماداران به هیچ وجه مناسب نیست و با توجه به این موضوع آنها نمیتوانند هزینههای سالن را تامین کنند. ما نیز با این موضوع موافقت کردیم. به همین دلیل در شورا هیچ پروانه نمایش جدیدی برای آنها صادر نکردیم.
کاوش ادامه داد: امیدوارم کمیسیون فرهنگی و دولت برای برطرف شدن این مشکل حمیاتهای لازم را انجام دهند. زیرا در غیر این صورت دیگر هیچ سالن سینمایی نخواهیم داشت و جشنواره فجر نیز بدون سالن نمایش میماند.
وی که در جلسه اخیر اتحادیه تهیهکنندگان با وزیر ارشاد هم حضور داشتهاست در این باره عنوان کرد: ما در این جلسه درباره قاچاق سیدیهای سینمایی، وضعیت نامناسب شبکه نمایش خانگی و پروانه ساخت فیلمها صحبت کردیم. وی نیز تاکید کرد که به این مسائل در اسرع وقت رسیدگی میکنند.
طبق اعلام قبلی شورای صنفی اکران از چهارشنبه این هفته (8 آذرماه) چهار فیلم "من مادر هستم" (فریدون جیرانی)، "بیخود و بیجهت" (عبدالرضا کاهانی)، "زندگی خصوصی آقا و خانم میم"(روحالله حجازی) و "پله آخر"(علی مصفا) روانه پرده سینماها خواهند شد و در صورت عدم حل معضل سینماداران پس از این آثار احتمالاً شاهد تعطیلی سینماها خواهیم بود.
در متن نامه سینماداران به سازمان سینمایی آمده است:
"در مورخه 23/8/91 با حضور در محل انجمن سینماداران ایران همگی ما سینماداران تهران و شهرستان اعلام میداریم با توجه به کاهش و بحران شدید ریزش مخاطب و عدم اکران فیلمهای مناسب و هزینههای جاری سرسامآور، نگهداری سالنهای سینما و اکران فیلمها از اوایل سال جاری با وضعیت بحرانی و شرایط بد اقتصادی مواجه شدهایم که متعاقب آن دیگر توان ادامه این شرایط را نداریم.
از این تاریخ به بعد از انعقاد قرارداد با کلیه دفتار پخش از اکران فیلم و پرداخت عوارض و مالیاتهای غیرمنصفانه که تحمیل شده به سینماها معذوریم و چنانچه تا مدت 15 روز تدابیر و تصمیماتی جهت رفع مشکلات عدیده که گریبانگیر سینماداران شده اتخاد نشود ناچارا کل سینماهای کشور به خصوص سینماهای بخش خصوصی یکجا تعطیل خواهند شد."
مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران سازمان سینمایی بهرغم گذشت 2 هفته از ارسال این نامه هشدارآمیز، هیچ واکنشی به این درخواست سینماداران نشان ندادهاست.
نظر شما