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۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۴۵

در پایان سال ۲۰۲۵ محقق شد؛

افزایش ۱۶۸ درصدی وصول مطالبات شعب خارجی بانک صادرات ایران

افزایش ۱۶۸ درصدی وصول مطالبات شعب خارجی بانک صادرات ایران

​وصول مطالبات شعب خارج از کشور بانک صادرات ایران در پایان سال ۲۰۲۵، با بیش از ۱۶۸ درصد افزایش به بیش از ۲۶۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک صادرات ایران، میزان مطالبات وصول شده از شعب خارج از کشور در پایان سال ۲۰۲۵ به بیش از ۷۱۱ میلیون و ۳۳۶هزار درهم معادل بیش از ۲۶۳ هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از ۱۶۸درصد رشد ثبت کرده است.

بنا براین گزارش، نسبت کفایت سرمایه شعب خارج از کشور به ویژه شعب بانک در کشور امارات نیز روند مثبتی را ثبت کرده به طوری که کفایت سرمایه شعب امارات از ۱۶ درصد در پایان سال ۲۰۲۴، به حدود ۲۴ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ افزایش یافت که حکایت از رشد حداقل ۴۳درصدی دارد.

وصول مطالبات به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های عملکردی در بانک صادرات ایران به ویژه در شعب خارج از کشور، با هدف حفظ سودآوری و تداوم عملیات و در شعب داخل کشور با هدف هدایت بهینه منابع و تجدید توان ارائه خدمات و تسهیلات پیگیری می‌شود.

کد مطلب 6731419

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