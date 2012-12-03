رفع مشکلات اصناف و بازاریان در کردستان با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در جمع اصناف و بازاریان سنندج در مسجد والی این شهر اظهار داشت: اصناف و بازارایان در طول عمر پربرکت نظام اسلامی در ایران همیشه به عنوان یار و یاور در کنار مردم و مسئولان نظام بوده اند و به عنوان یک پشتوانه قوی برای کشور نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند.

وی افزود: اصناف و بازاریان کردستان از پاک ترین قشرهای جامعه محسوب می شوند که از هر لحاظ فقه بازار را به اجرا در آورده اند و آنها در شرایط مختلف و حساسی همراهی و همگامی خوبی را با برنامه های دولت و همچنین کمک به مردم انجام داده اند.

استاندار کردستان با بیان اینکه سرچشمه انقلاب اسلامی ایران از جامعه اصناف بود، ادامه داد: اصناف و بازاریان امروز نیز در تمامی صحنه ها با سایر اقشار مختلف همگام هستند و در راستای توسعه و پیشرفت نظام اسلامی و خنثی سازی توطئه های دشمنان تلاش می کنند.

شهبازی در جمع اصناف و بازاریان سنندج از مسئولان استان خواست تا با تمام توان و همت خود نسبت به رفع مشکلات احتمالی و پیش روی اصناف همت کنند و ادامه داد: بدون شک رفع مشکلات فعالان در حوزه بازار می تواند برای خدمت بهتر به مردم موثر و مفید باشد.

در ادامه این نشست علاوه بر سخنرانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان شماری از اصناف و بازاریان سنندجی به بیان دیدگاه ها و مشکلات خود پرداختند و در ادامه نیز خواستار رفع مشکلات این بخش شدند.

گفتنی با حضور استاندار کردستان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، فرماندار شهرستان سنندج، هیئت رئیسه مجامع امور صنفی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنیع دستی و گردشگری و جمع کثیری از مسئولان استانی از سطح بازار سنندج بازدید شد و در پایان مسائل و تنگناهای موجود در بازار بررسی شد.