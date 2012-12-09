آموزش 191 حرفه به کارآموزان کردستان/ 50 درصد کارآموزان وارد بازار کار می شوند

جمیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای ارتقاء مهارت های فنی و حرفه ای این میزان در سال جاری به 296 حرفه افزایش یافت.

وی افزود: رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای آموزش عملی و مهارتی به کارآموزان، ارتقای مهارت شاغلین و ایجاد مهارت برای افراد جویای کار است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان بیان کرد: ایجاد پل ارتباطی میان صنعت و دانشگاه از یک سو و بازار و دانشگاه از سوی دیگر از اهداف این سازمان جهت ارتقاء اشتغال و توسعه و خودکفایی کشور در حوزه های مختلف فن و صنعت است.

احمدی یادآور شد: در شش ماهه نخست سال جاری مهارت های آموزشی فنی و حرفه ای در کردستان 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

50 درصد کارآموزان وارد بازار کار می شوند

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در استان خوشبختانه 50 درصد کارآموزان وارد بازار کار شده است.

مدیر کل فنی و حرفه ای کردستان گفت: ارتقاء آموزش های فنی و حرفه ای هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی از جمله اهداف مهم این اداره است و خوشبختانه امسال بر اساس نیاز سنجی شهرستان های مختلف حرفه های جدیدی به این آموزش ها اضافه شده است.

احمدی افزود: در حال حاضر 32 نفر مربی رسمی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای مشغول به آموزش کارآموزان هستند و همچنین 119 نفر مربی حق التدریسی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای سطح استان در این حوزه فعالیت دارند.

همکاری اداره کل فنی و حرفه ای کردستان با اقلیم کردستان

وی به آمادگی اداره کل فنی و حرفه ای کردستان برای همکاری با اقلیم کردستان عراق بر اساس توافقات صورت گرفته اشاره کرد و اظهار داشت: تدوین منابع آموزشی به زبان کردی آغاز شده است و به زودی کار آموزش مربیان اعزامی آغاز می شود که آموزش این نیروها در سنندج و بخشی نیز در کرج صورت می گیرد.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان کردستان بیان کرد: هم اکنون مرکز آموزش علمی و کاربردی در مقطع کاردانی در هشت رشته ماشین ابزار، جوشکاری، تکنولوژی کنترل، مکانیک خودرو و ابزار دقیق فعالیت دارد و در سال آینده نیز در مقطع کارشناسی نیز به پذیرش دانشجو اقدام می کند.

احمدی با اشاره به شرکت 60 هزار نفر کردستانی از سال 88 تا کنون در آزمون های صنعت ساختمان خبر داد و یادآور شد: در شش ماهه نخست سال جاری نیز دو هزار و 81 نفر در آزمون های صنعت ساختمان شرکت کرده اند.

وی با بیان اینکه افرادی که در این آزمون ها موفق به اخذ گواهی مهارت های فنی و حرفه ای شوند می توانند نسبت به بیمه خود اقدام کنند، ادامه داد: انتظار می رود با برگزاری این آزمون ها در راستای ارتقاء آموزش های فنی و حرفه ای گام های موثری برداشته شود.