https://mehrnews.com/x3bD6g ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶ کد خبر 6778231 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶ تصاویری از ورود بانوان تیم فوتبال از مرز بازرگان ارومیه- اعضای تیمملی فوتبال بانوان با استقبال مسئولان و مردم از مرز بازرگان بعد از ظهر چهارشنبه وارد کشور شدند. دریافت 18 MB کد خبر 6778231 کپی شد مطالب مرتبط اعلام زمان استقبال از تیم ملی زنان در تهران عضو تیمملی فوتبال بانوان: هیچ کجای دنیا وطن نمی شود تاج: تیمملی فوتبال ۳ فروردین به ترکیه می رود؛ جام جهانی شرکت میکنیم تاج: اقدام شجاعانه بانوان فوتبال ایران در تاریخ ماندگار شد اعضای تیم ملی فوتبال بانوان از مرز بازرگان وارد کشور شدند برچسبها فوتبال بانوان فدراسیون فوتبال مرز بازرگان
