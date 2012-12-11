تأمین و برقراری امنیت مهم ترین حوزه انرژی منطقه و جهان به عهده سپاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دریادار پاسدار علی رزمجو طی سخنانی در اجتماع کارکنان ستاد منطقه و رزمندگان تیپ حضرت امیر(ع) با اشاره به اهمیت حوزه مأموریت نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس، خاطر نشان کرد: تأمین و برقراری امنیت مهم ترین حوزه انرژی منطقه و جهان یکی از افتخارات نیروی دریایی سپاه است.

سردار رزمجو گفت: در شرایطی که دشمن با حضور خود در منطقه سعی دارد تا قلدرمآبانه و زورمدارانه، کنترل انحصاری منابع و روند برداشت و ترانزیت انرژی منطقه را در اختیار گرفته و آن را با سیاست های سلطه جویانه و مستکبرانه خود همسو نماید، حضور هوشمندانه سپاه در منطقه، مسیر تحقق تخیلات دشمن را مسدود کرده است.

وی افزود:به دلیل اهمیت ذخایر استراتژیک در خلیج فارس و موقعیت ممتاز منطقه ای و جغرافیایی این حوزه و نقشی که کشورهای پیرامونی آن می توانند در تحولات منطقه ایفا نمایند، پیگیری و کنترل روند رخدادهای حوزه خلیج فارس برای مجموعه نیروی دریایی سپاه یک مأموریت حیاتی است.

دریادار رزمجو اظهار داشت: سابقه و کارنامه دشمنی آمریکا با ملت ایران نشان می دهد که از هیچ ابزار و از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به نظام اسلامی فروگذار نکرده و نمی کند. وی افزود: این شناخت ما از دشمن ایجاب می کند که با برگزاری تمرین های مداوم و بکارگیری ادوات و امکانات مناسب دفاعی،‌ عکس العمل و پاسخی متناسب با همه فرضیات ممکن، تدارک ببینیم.

در اردوی سه روزه رزمی معنوی رهروان حسینی که در منطقه عمومی دشتی برگزار شد، برنامه های گوناگونی در حوزه دفاعی، نظامی و معنوی مانند کلاس های عقیدتی، بینش سیاسی، امداد ونجات، میدان تیر، کارگاه آموزش حفاظت اطلاعات، زیارت عاشورا، دعای توسل، سینه زنی و عزاداری به مناسبت ماه محرم، یادآوری تاکتیک های دفاع از بخش های ساحلی و همچنین تخلیه و پراکندگی برگزار شد.

اردوی رزمی فرهنگی کارکنان منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه در منطقه عمومی بندرلنگه

با هدف تقویت آمادگی های دفاعی و عملیاتی، اردوی رزمی فرهنگی کارکنان منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه در منطقه عمومی بندرلنگه برگزار شد.

در این اردوی صحرایی که سردار علی عظمایی فرمانده و حاج آقا علی مریدی زاده مسئول نمایندگی منطقه حضور داشتند، برنامه های مختلفی از جمله میدان تیر و تمرین تیراندازی، تمرین تاکتیک های نبرد آبی خاکی، کارگاه آموزش اصول حفاظت اطلاعات، پیاده روی در آرایش های مختلف نظامی، کلاس آموزشی در موضوعات اخلاقی، عقیدتی، بینش سیاسی و...، مسابقه فرهنگی، پخش فیلم و نماهنگ، مسابقه ورزشی، زیارت عاشورا، دعای عهد، سوگواری و عزاداری در سوگ شهدای کربلا و... با استقبال و همراهی کارکنان به مرحله اجرا درآمد.

حجت الاسلام علی مریدی زاده مسئول نمایندگی منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه طی سخنانی در جمع شرکت کنندگان در اردو به اهمیت موضوع امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: یکی از شروط اساسی ایجاد جامعه ای سالم، التزام به فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. وی افزود: این فریضه آن قدر اهمیت دارد که امام حسین علیه السلام یکی از مهم ترین اهداف قیام خود را انجام این فریضه ذکر می کند.

مریدی زاده خاطر نشان کرد: یکی از معروفات در حوزه نظامی و دفاعی، تقویت بنیه دفاعی و آمادگی رزم برای مقابله با دشمنان و متجاوزان است. وی افزود: در این حوزه باید مراقب باشیم که نیروها و توانمندی های ما متناسب با نوع و جنس تهدیدات سازماندهی شود.

در این اردوی دو روزه، طرح پراکندگی و تخلیه مقر و استقرار در مواضع جایگزین و امن نیز طی چند مرحله تمرین شد.