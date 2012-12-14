نشست ویژه خطیب و اعضای کادر فنی کشتی فرنگی برگزار شد/ شنبه سرنوشت ساز!

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که شب گذشته با حضور حجت اله خطیب، رسول جزینی و حسام الدین جعفری در خانه کشتی برگزار شد، بحث حقوق و معوقات مربیان کشتی فرنگی در تیم های نوجوانان، چوانان و بزرگسالان و همچنین پرداخت جوایز نقدی به مربیان برتر رقابتهای عمومی کشتی فرنگی مطرح شد که در نهایت حجت اله خطیب وعده داد این مبالغ تا فردا شنبه به این مربیان پرداخت خواهد شد.

گفته می شود یکی از شروط اصلی بازگشت محمد بنا به تیم ملی کشتی فرنگی، پرداخت معوقات این مربیان بوده که حتی در برخی از موارد از سال گذشته تاکنون به آنان پرداخت نشده است.

بدین ترتیب سرپرست فدراسیون کشتی نیز در پایان نشست شب گذشته به نمایندگان و همکاران محمد بنا اظهار امیدواری کرد این مبالغ تا روز شنبه به مربیان پرداخت می شود تا با تسویه کامل با آنان زمینه بازگشت مجدد محمد بنا و آغاز اردوهای تیم ملی نیز فراهم شود.