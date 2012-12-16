برگزاری مسابقات قویترین مردان استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از رقابتها در وزن آزاد و با حضور 37 ورزشکار در سالن یادگار امام (ره) حصارک برگزار شد که در پایان محمد عزت پور، داود صفری، ابوالفضل نیک سرشت ، مجتبی محمد زاده ، محسن سهراب فر، مهدی رحیمی ، علی اکبر جعفری ، محمد رحیمی ، فرهاد رضا نژاد و علی اسماعیلی به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.



صعود تیم والیبال جوانان سایپای البرز به مرحله نهایی لیگ برتر



تیم های والیبال سایپای البرز ،جوانان ارومیه و متین ورامین راهی مرحله نهایی لیگ برتر در رده سنی جوانان شدند.



در پنجمین روز از مسابقات والیبال باشگاه های برتر ایران در رده سنی جوانان در منطقه ارومیه سه دیدار برگزار شد که شهرداری ارومیه سه بر دو از سد شهرداری تبریز گذشت ، جواهری گنبد سه بر یک برابر میزان خراسان شکست را پذیرا شد و سایپای البرز سه بر دو متین ورامین را شکست داد تا در نهایت تیم والیبال جوانان ارومیه با 10 امتیاز صدرنشین این گروه شود، سایپای البرز با 9 امتیاز دومی را از آن خود کند و ورامین با 8 امتیاز به عنوان سومی رضایت دهد و جواز حضور در مرحله نهایی این دوره از رقابت ها را کسب کند .



تیم های شهرداری تبریز، میزان خراسان، جواهری گنبد به ترتیب عنوان های چهارمی تا ششمی را به خود اختصاص دادند.



تیم ملی اسکی اسنوبرد کشور خود را برای مسابقات جهانی آماده می کند



حسین کلهر و سید باقر صید اعضای تشکیل دهنده تیم ملی اسنوبرد به سرپرستی و مربیگری سید رضا صید که همگی از البرز هستند در رقابتهای جام جهانی اسنوبرد اتریش که با حضور 105 اسکی باز از 28 آذر ماه آغاز خواهد شد، با حریفان خود به رقابت می پردازند.

با توجه به برنامه های آموزشی و تمرینات مستمری که تیم ملی اسکی اسنوبرد کشور انجام داده و اکنون نیز در حال تمرین و آمادگی بیشتر است.



تیم ملی اسکی اسنوبرد کشور دو سال قبل در رقابت های قهرمانی جهان که در کشور ایتالیا برگزار شد، رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.



دور رفت دهمین دوره لیگ والیبال نشسته بانوان به کار خود پایان داد



دور رفت رقابت های دهمین دوره لیگ والیبال نشسته بانوان به میزبانی گنبد کاووس با معرفی تیم والیبال نشسته بانوان البرز در لیگ دسته یک پایان یافت.



تیم های آذربایجان شرقی، ساری، البرز و هرمزگان در دور برگشت رقابت های لیگ دسته یک با هم روبرو خواهند شد.



تا کنون تیم های ثامن الحجج سبزوار، لرستان، آذربایجان شرقی و هرمزگان برای میزبانی رقابت های دور برگشت اعلام آمادگی کرده اند که شرایط آنها مورد بررسی قرار می گیرد.



لیلا حاتمی(کاپیتان)– اعظم آرزومند- معصومه صفری- معصومه علیپور- وجیهه هوشمند- سمیه افتخاری – زهرا سعادتمند پور- سهیلا ایوبی – فرزانه سهرابی – سمیرا مرادی - پری خان محمدی و زهرا جدی (لیبرو) به عنوان بازیکن ، سادانا مهدوی مربی و مراب پور به عنوان سرپرست ،تیم استان البرز را در این مسابقات همراهی کردند.



برگزاری مسابقات شطرنج در البرز



مسابقات شطرنج رده سنی زیر 16 و 18 سال در استان البرز برگزار شد.



این دوره از رقابتها با حضور 36 شطرنج باز در هفت دور به روش سوئیسی در محل سالن شطرنج کیانپور برگزار شد.



نفرات اول هر گروه جهت شرکت در مسابقات کشوری که اسفند ماه سال جاری برگزار می شود، اعزام خواهند شد.



