به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار رئیس و اعضای مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به ماهیت و کارکردهای فضای مجازی، آن را از مسائل مهم و تأثیرگذار عصر حاضر دانست و بر لزوم شناخت دقیق، مدیریت هوشمندانه و مقابله با آسیبهای آن تأکید کرد.
وی با بیان اینکه فضای مجازی ذاتاً تولیدکننده مستقل محتوا نیست، اظهار کرد: فضای مجازی هرچه دارد، به آن داده شده و آنچه ارائه میدهد، بازتاب دادههای ورودی است. بنابراین باید بررسی شود که تأمینکنندگان اصلی این فضا چه کسانی هستند و با چه اهدافی آن را مدیریت میکنند.
این مرجع تقلید با طرح موضوع تفکیک فضای مجازی از فضای حقیقی افزود: یکی از چالشهای مهم، تشخیص محتوای واقعی از محتوای جعلی و ساختهشده در فضای مجازی است و اگر امکان تشخیص وجود نداشته باشد، جامعه با بلای عظیمی مواجه خواهد شد و لازم است سازوکارها و گروههای تخصصی برای شناسایی و تفکیک واقعیت از نیرنگ در این فضا بهطور جدی فعال باشند.
وی با تأکید بر لزوم آگاهیبخشی عمومی، بهویژه برای جوانان، عنوان کرد: باید به نسل جوان هشدار داد که بسیاری از تصاویر، اخبار، سخنان و صحنههایی که در فضای مجازی منتشر میشود، واقعیت ندارد و در صورت تردید، لازم است از مراکز و افراد متخصص کمک گرفته شود.
آیتالله مکارم شیرازی با بیان اینکه فضای مجازی در کنار برخی فواید، در شرایط کنونی آسیبهای بیشتری دارد، تصریح کرد: سرچشمه این فضا عمدتاً در اختیار بیگانگان است و به همین دلیل، زمینه شیطنت و تحریف در آن بیش از انتقال واقعیتهاست و باید با تلاش مستمر عقبماندگیها را جبران کرد و به مرحلهای رسید که بتوان فضای مجازی را کنترل، نقاط قوت آن را بهرهبرداری و آسیبهایش را مهار کرد.
این مرجع تقلید با اشاره به حوادث اخیر، فضای مجازی را یکی از عوامل فریب برخی جوانان دانست و ادامه داد: این اتفاقات میتواند هشداری جدی برای آینده باشد تا جامعه نسبت به نقش مخرّب فضای مجازی آگاهتر شود.
وی همچنین بر لزوم همکاری و هماهنگی نهادهای مختلف تأکید کرد و افزود: کارهای بزرگ با تلاش فردی به نتیجه نمیرسد و نیازمند کار جمعی، منسجم و سازمانیافته است. همکاری نهادهایی مانند مراکز اطلاعاتی، سپاه و همچنین مشارکت حوزههای علمیه در این عرصه، اقدامی امیدبخش و ضروری است.
این مرجع تقلید با هشدار نسبت به تأثیرپذیری حوزههای علمیه از آسیبهای فضای مجازی تصریح کرد: اگر حوزه دچار خطاها و آلودگیهای فضای مجازی شود، خطر بزرگی خواهد بود و ابتدا باید حوزه را صیانت کرد و سپس با کمک آن به اصلاح جامعه پرداخت.
آیتالله مکارم شیرازی در پایان، با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه امید در جامعه و مسئولان، گفت: نباید یأس و ناامیدی القا شود، همانگونه که در برخی از حوزهها با تلاش به پیشرفت رسیدهایم، در مدیریت فضای مجازی نیز میتوانیم موفق شویم و وظیفه مهمی بر عهده دارید و امیدوارم با همت، همکاری و توکل بر خداوند و توسل به امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف، این مسئولیت بهخوبی انجام شود.
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