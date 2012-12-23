به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید نادر دادگر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با امکانات و تجهیزات پیشرفته برای جراحیهای مغز و اعصاب و تیم پرستاری قوی در بخش مراقبتهای ویژه جراحی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر، تمام اعمال جراحی مغز و اعصاب در بوشهر انجام میشود.
وی ادامه داد: با توجه به امکانات مناسب بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر دیگر نیازی به اعزام بیماران برای انجام اینگونه عملها به خارج از استان وجود ندارد.
جراح مغز و اعصاب بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در ادامه به انجام یکی از عملهای پیچده مغز در این بیمارستان اشاره کرد و افزود: این عمل جراحی بر روی بیمار زنی 43 ساله که با وضعیت اورژانسی از بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان به این بیمارستان منتقل شده بود انجام شد.
دکتر دادگر اضافهکرد: به دلیل فوریت انجام عمل ساعت دو بامداد گروه جراحی مغز و اعصاب اقدام به آغاز جراحی کرد که در یک عمل پنج ساعته با موفقیت آنوریسم مغزی یا بههم خوردگی ساختار عروق مغز این بیمار انجام گرفت.
وی افزود: پیش از این بیماران مبتلا به آنوریسم به خارج از استان اعزام میشدند که به دلیل تغییر شکل ساختار عروق مغز در حین اعزام احتمال ترکیدگی رگ و مرگ بیمار افزایش مییافت.
این جراح مغز و اعصاب با اشاره به اینکه این گونه اعمال از پیچیدهترین و سنگینترین اعمال جراحی مغز و اعصاب به شمار میرود، گفت: این عمل به وسایل و تجهیزاتی نیاز دارد که در همه مراکز درمانی کشور وجود ندارد و تنها چند مرکز درمانی اقدام به انجام این عمل میکنند.
دکتر دادگر خاطرنشانکرد: بیشترین و بهترین تجهیزات مورد نیاز در اعمال جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان شهدای خلیج فارس وجود دارد که در مقایسه با سایر بیمارستانهای کشور یکی از پیشرفتهترین مراکز برای اعمال جراحی مغز و اعصاب به شمار میآید.
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