به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات زیرساختی، تجهیزاتی و تأسیساتی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیجفارس بوشهر اظهار داشت: تعامل بین شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیشازپیش برقرار خواهد شد.
وی بابیان اینکه کرونا زیرساختهای حوزه درمانی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است، اضافه کرد: فضای سبز و زیرساختهای شهری از تقاطع آزادی تا تقاطع شهید سلیمانی بهسازی و بازسازی خواهد شد.
حیدری افزود: المانی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در میدان جلوی بیمارستان شهدای خلیجفارس بوشهر نصب خواهد شد.
وی بیان کرد: مشکل دفع آبهای سطحی که از قبل نیز جلوی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیجفارس بوشهر وجود داشت با برنامه ریزی های که در دست اقدام داریم بهزودی مشکل آن برطرف و بهبود خواهد یافت.
شهردار بوشهر بابیان اینکه فضای سبز جلوی بیمارستان شهدای خلیجفارس بهصورت ویژه در دستور کار قرار داده ایم خاطرنشان کرد: هر کمکی که بتوانیم به حوزه سلامت بوشهر بکنیم نه بهعنوان شهردار بلکه بهعنوان شهروند دریغ نخواهم کرد.
نشست بررسی مسائل و مشکلات زیرساختی، تجهیزاتی و تأسیساتی بیمارستان شهدای خلیجفارس بوشهر با حضور دکتر احمد یزدانپناه سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، صالح رحیمی فرماندار بوشهر، علی درویشی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر، حسین حیدری شهردار بوشهر و دکتر زهرا السادات جلالیان رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیجفارس بوشهر در سالن اجتماعات دکتر مشتاقی این بیمارستان برگزار شد.
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