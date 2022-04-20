  1. استانها
  2. بوشهر
۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۰:۲۶

شهردار بوشهر:

شهرداری برای ارتقای زیرساخت‌های درمانی بوشهر تلاش خواهد کرد

شهرداری برای ارتقای زیرساخت‌های درمانی بوشهر تلاش خواهد کرد

بوشهر- شهردار بوشهر گفت: شهرداری برای ارتقای زیرساخت‌های حوزه درمانی استان بوشهر از هرگونه کمکی دریغ نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات زیرساختی، تجهیزاتی و تأسیساتی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر اظهار داشت: تعامل بین شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیش‌ازپیش برقرار خواهد شد.

وی بابیان اینکه کرونا زیرساخت‌های حوزه درمانی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است، اضافه کرد: فضای سبز و زیرساخت‌های شهری از تقاطع آزادی تا تقاطع شهید سلیمانی بهسازی و بازسازی خواهد شد.

حیدری افزود: المانی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در میدان جلوی بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر نصب خواهد شد.

وی بیان کرد: مشکل دفع آب‌های سطحی که از قبل نیز جلوی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر وجود داشت با برنامه ریزی های که در دست اقدام داریم به‌زودی مشکل آن برطرف و بهبود خواهد یافت.

شهردار بوشهر بابیان اینکه فضای سبز جلوی بیمارستان شهدای خلیج‌فارس به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده ایم خاطرنشان کرد: هر کمکی که بتوانیم به حوزه سلامت بوشهر بکنیم نه به‌عنوان شهردار بلکه به‌عنوان شهروند دریغ نخواهم کرد.

نشست بررسی مسائل و مشکلات زیرساختی، تجهیزاتی و تأسیساتی بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر با حضور دکتر احمد یزدان‌پناه سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، صالح رحیمی فرماندار بوشهر، علی درویشی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر، حسین حیدری شهردار بوشهر و دکتر زهرا السادات جلالیان رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر در سالن اجتماعات دکتر مشتاقی این بیمارستان برگزار شد.

کد مطلب 5471380

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها