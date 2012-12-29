مشکل وصول 15 درصد مطالبات شرکت گاز کردستان/ پرداخت الکترونیکی 25 درصد قبوض

قدرت الله فعله گری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شرکت گاز کردستان جزو استان هایی است که به نسبت سایر استان ها بدهی کمتری دارد و مشترکان خوش حساب هستند ولی باید تلاش کرد تا میزان بدهی ها به کمترین میزان ممکن برسد.

وی با اشاره به اینکه در راستای وصول مطالبات پیگیری های بسیار خوبی در استان انجام می شود، افزود: اکیپ های وصول مطالبات در این شرکت فعالیت می کنند و در هر دوره پیگیر وصول مطالبات هستند.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان کردستان بیشترین میزان وصول مطالبات را مربوط به بخش خانگی عنوان کرد و ادامه داد: با فعالیت گروه های وصول مطالبات، مشکل چندانی در وصول مطالبات بخش خانگی نداریم و 90 درصد در این بخش وصول مطالبات داریم.

فعله گری همچنین از خوش حسابی جایگاه های CNGدر استان خبرداد و یادآور شد: در این بخش مشکل وصول مطالبات نداریم و اکثر جایگاه داران خوش حساب هستند.

وی بیان کرد: اکنون 48 جایگاه CNGدر استان کردستان فعال است و 333 هزار و 700 مشترک در 22 شهر و 621 روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

مشترکان گاز قبوض خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند

معاون بهره برداری شرکت گاز کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از مشترکان گاز طبیعی استان خواست به منظور ثبت به موقع گاز بهاء و جلوگیری از بدهکار شدن، قبوض خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.

فعله گری، تعداد مشترکان گاز طبیعی در این استان را اکنون 333 هزار مشترک اعلام کرد و افزود: اکنون تنها 25 درصد از قبوض گاز توسط مشترکان استان به صورت غیرحضوری و به روش های الکترونیکی پرداخت می شود.

وی گفت: پرداخت الکترونیکی قبوض گاز، احتمال اشتباه در بدهکار منظور شدن مشترکین در قبوض بعدی را بطور کامل منتفی می کند.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان کردستان با بیان اینکه پرداخت غیرحضوری قبوض گاز از نظر کاهش هزینه ها و جلوگیری از اتلاف زمان کاملا به نفع مشترکان است، خواستار روی آوری مردم به پرداخت غیرحضوری و الکترونیکی شد.

فعله گری اظهار داشت: شرکت گاز بابت هر پرداخت حضوری مبلغ پنج هزار ریال و بابت هر پرداخت الکترونیکی هزار ریال به بانک ها می پردازد که در صورت روی آوری مردم به سوی پرداخت الکترونیکی، مبالغ صرفه جویی شده در این ارتباط را می توان به سوی توسعه و عمران شبکه های گاز هدایت کرد.

وی یادآور شد: هر ساله شرکت گاز استان کردستان بابت پرداخت های غیرحضوری مردم 15 میلیارد ریال و پرداخت های الکترونیکی 520 میلیون ریال به بانک ها و دفاتر پستی و خدمات ارتباطی پرداخت می کند.

وسایل گازسوز در فضاهای محدود و بدون تهویه نصب نشود

معاون بهره برداری شرکت گاز کردستان در ادامه سخنان خود بیان کرد: وسایل گاز سوز به خصوص آبگرمکن را نباید در حمام و فضاهای محدود و بدون تهویه نصب کرد.

فعله گری ادامه داد: نصب آبگرمکن در حمام یا فضایی که به طور عادی در آن هوا جریان ندارد باعث کمبود اکسیژن شده و ایجاد خفگی می کند، ضمن اینکه نصب هرگونه وسیله گازسوز در حمام مغایر اصول ایمنی است.

وی گفت: یکی از وسایل گازسوزی که عمدتا پس از لوله کشی گاز منازل تهیه می شود، آبگرمکن است که عدم رعایت نکات ایمنی در نصب آن می تواند خطر ساز باشد.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان کردستان افزود: در ساختمان ‌های کوچکتر از 50 متر مربع به دلیل فضای محدود و در صورتی که دریچه های تهویه و امکان ورود هوای تازه پیش بینی نشده باشد، نصب آبگرمکن دیواری می تواند حادثه ساز باشد.

ادارت در مصرف گاز صرفه جویی کنند

فعله گری در ادامه با اشاره به لزوم مصرف بهینه و منطقی گاز طبیعی در سطح استان از سوی تمام مشترکان از ادارات و دستگاه های اجرایی خواست در مصرف گاز بیشتر صرفه جویی کنند.

وی استمرار و تامین جریان گاز طبیعی تمام مشترکان در تمام طول سال به خصوص در فصل سرما را نیازمند همکاری و همراهی تمام مشترکان در مصرف بهینه و منطقی گاز دانست و بر رعایت دستورالعمل های شرکت ملی گاز ایران مبنی بر صرفه جویی در مصرف در ادارات و دستگاه های اجرایی تاکید کرد.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان کردستان بر خاموش کردن سیستم های گرمایشی و شوفاژخانه های ساختمان تمام ادارات و دستگاه های اجرایی پس از اتمام ساعت کار اداری تاکید کرد و ادامه داد: این موضوع از روی میزان مصرف از طریق واحدهای بازرسی شرکت‌ گاز مورد کنترل قرار گرفته و در صورت عدم رعایت موضوع، موجب قطع جریان گاز سازمان های مذکور می شود.